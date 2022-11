Una plataforma argentina de criptomonedas suspende los retiros de fondos tras el colapso de la criptobolsa FTX

Quantia admitió que no está "en condiciones de operar normalmente" por la situación de su proveedor FTX.

Quantia, una plataforma argentina de criptomonedas, suspendió los retiros de fondos a sus clientes tras el colapso de la criptobolsa FTX.

"FTX, además de ser un proveedor de servicio de Quantia y miles de empresas del ecosistema, es una empresa auditada que hasta el momento se encontraba trabajando junto con los reguladores de Estados Unidos en el desarrollo de una Licencia Federal en EE.UU. y contando con licencias en otros países", explicó la plataforma afectada en un comunicado a sus clientes, citado este lunes por el portal iProUP.

En esa línea, la compañía informó que no está "en condiciones de operar normalmente" debido la falta de información sobre el estado actual de FTX. "Hasta tanto haya más claridad, limitaremos la actividad de nuestra plataforma, suspendiendo los retiros momentáneamente", agrega el comunicado.

Según informa la web de Quantia, la firma administra activos por más de 500 millones de dólares y tiene un promedio de operaciones superior a los 30 millones mensuales.

Colapso de FTX

La semana pasada, FTX Group, que abarca a unas 130 empresas filiales, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, registró retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas. Debido a sus problemas de liquidez, FTX firmó un acuerdo no vinculante con su rival Binance para la venta de FTX.com, su filial no estadounidense, con lo que esperaba solucionar la crisis.

Sin embargo, debido a las diversas irregularidades en FTX que se dieron a conocer en los últimos días, Binance renunció a dicho acuerdo.

En vista de tal situación, FTX inició el procedimiento para declararse en bancarrota el 11 de noviembre, cayendo su valoración de unos 32.000 millones de dólares a la quiebra en cuestión de días. En su petición de bancarrota, FTX Trading aseguró tener entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en activos y entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en pasivos.