"Despedido": Musk habría echado a un empleado con solo un tuit

Elon Musk parece haber despedido este lunes a uno de los ingenieros de software de Twitter a raíz de que el empleado lo contradijera públicamente. El incidente comenzó después de que el magnate se disculpara en un tuit por el funcionamiento de la aplicación, señalando que "Twitter es muy lento en muchos países".

Su comentario no pasó desapercibido para Eric Frohnhoefer, quien dijo no estar de acuerdo con Musk, publicando un mensaje de respuesta: "Pasé cerca de 6 años trabajando en Twitter para Android y puedo decir que eso está mal". "Twitter es súper lento en Android. ¿Qué has hecho para arreglar eso?", volvió a insistir Musk.

Frohnhoefer no tardó en llenar el hilo de mensajes con explicaciones sobre el rendimiento de la 'app', hasta que finalmente resultó criticado en la red social por cuestionar a su jefe en público. "Tal vez debería hacer preguntas en privado", reconoció el especialista. A su vez, el propio Musk no dudó en escribir sin rodeos: "Despedido". Sin embargo, este tuit de Musk posteriormente fue eliminado.

Aparentemente, el empleado no recibió la notificación oficial sobre el despido, ni antes o en el momento en el que el nuevo propietario de Twitter hizo su publicación. Cuando un compañero le preguntó a Frohnhoefer sobre su cese, el hombre respondió: "Noticias para mí", según mensajes internos, obtenidos por CNBC.

Ya el lunes por la noche, Frohnhoefer tuiteó una captura de pantalla de su computadora que mostraba que su acceso al sistema había sido bloqueado."Supongo que ahora es oficial", escribió el trabajador.

Guess it is official now. pic.twitter.com/5SRwotyD8J — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022

Después de que su ordenador fuera desconectado de la red, Frohnhoefer aseguró que con la llegada de Musk, "ya nadie confía en nadie dentro de la empresa". Según sus palabras, antes de que el multimillonario asumiera el cargo, "la gente era más abierta y sentía que podía criticar y ahora claramente no es el caso".

"¿Cómo puedes funcionar? Los empleados no confían en la nueva administración. La gerencia no confía en los empleados. ¿Cómo se supone que debas hacer algo? Por eso hay congelación de la producción: no se puede fusionar un código, no se puede encender las cosas sin permiso de los vicepresidentes", dijo, citado por Forbes.