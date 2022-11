Un multimillonario considera a Tesla como un "pequeño milagro" de la industria automotriz

El multimillonario inversor estadounidense Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, sociedad tenedora de acciones controlada por el también magnate Warren Buffett, elogió a Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk, al calificarla como una hazaña increíble en la industria automotriz estadounidense. Así lo dijo durante una entrevista con Becky Quick, presentadora de CNBC, transmitida este martes en el programa 'Squawk Box'.

"Ciertamente, me sorprendió que a Tesla le fuera tan bien", dijo Munger. "No comparo a Tesla con el bitcoin. Tesla ha hecho algunas contribuciones reales a esta civilización. Elon Musk ha hecho algunas cosas buenas que otros no pudieron hacer", agregó.

"No habíamos tenido una nueva empresa automotriz exitosa en mucho, mucho tiempo. Lo que ha hecho Tesla en el negocio de los automóviles es un pequeño milagro", afirmó.

Según CNBC, Tesla se ha convertido en una de las empresas más valoradas del mundo, con una capitalización de mercado de más de 600.000 millones de dólares. Aun así, sus acciones han bajado 45 % este año, después de un repunte de casi 50 % en 2021 y un enorme avance de 743 % en 2020.