¿Un giro hacia Venezuela? Uruguay nombra un nuevo embajador en Caracas

No obstante, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que para Montevideo el gobierno venezolano sigue siendo "una dictadura".

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, confirmó este martes que designará a un embajador en el país caribeño, luego de siete años de ausencia de un diplomático de ese nivel en Caracas.

"Lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba. Tenemos en otros países. El agregado militar nunca dejó de estar", apuntó el mandatario, durante una rueda de prensa en el departamento de Soriano.

No obstante, Lacalle aseguró que la decisión de su Gobierno no cambia su postura con respecto a Venezuela y no implica un acercamiento de Montevideo con el presidente Nicolás Maduro.

"Está claro que es una dictadura (...) Si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión", aseveró al respecto. Para el mandatario uruguayo, según declaraciones citadas por el medio local El Observador, "lo que tiene que haber en Venezuela es democracia".

El mandatario uruguayo, que hace años respaldó la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, desconociendo a Maduro, defendió este martes la presencia de un embajador uruguayo en Caracas para establecer un vínculo "comercial".

Cuando la prensa le consultó sobre por qué la designación del diplomático en Caracas se daba en este momento, Lacalle alegó que su Gobierno se había demorado solo por cuestiones burocráticas, ya que el país tiene "un servicio exterior que va girando".

Mayor nivel diplomático

Uruguay está sin embajador en Venezuela desde 2015, cuando el entonces titular de ese cargo, Oscar Ramos, cesó sus funciones. La relación diplomática se mantuvo con varios encargados de negocios.

El actual encargado de negocios es Carlos Bentancour, quien asumió en marzo de 2022 y, en marzo de 2023, llegará a la edad de jubilación en el Servicio Exterior.

Según fuentes diplomáticas citadas por medios locales, Lacalle Pou ya realizó la solicitud formal a Miraflores para que Caracas apruebe la acreditación de Eber Da Rosa como nuevo embajador.

Si obtiene el beneplácito de Caracas, la propuesta de Lacalle se enviará al parlamento de su país para que se certifique el nombramiento, lo que le daría a Uruguay un mayor nivel diplomático con Caracas.

Da Rosa es un político uruguayo, sin experiencia en la carrera diplomática, que fue senador entre 2010 y 2015, y alcalde de Tacuarembó, un departamento al noreste de Uruguay, durante tres períodos: 1995-2000, 2000-2005 y 2015-2020.

La decisión de Lacalle coincide con los acercamientos que han efectuado varios países de la región con Venezuela, especialmente tras el giro electoral a la izquierda que ha ocurrido en naciones como Argentina, Colombia y Brasil.

