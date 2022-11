Musk aplaza el relanzamiento de Twitter Blue

La reactivación de la suscripción de Twitter Blue, que permite que las cuentas obtengan una marca de verificación, está prevista para el 29 de noviembre, informó el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, en su cuenta de la red social este martes.

Musk escribió que posponía "el relanzamiento de Blue Verified hasta el 29 de noviembre para asegurarse de que sea sólido como una roca". Respondiendo a las preguntas de los usuarios, el multimillonario explicó cómo funcionará el sistema de verificación, y especificó que en la nueva versión de Twitter Blue "el cambio de nombre verificado provocará la pérdida de la marca de verificación hasta que el nombre sea confirmado por Twitter".

Al mismo tiempo, Musk subrayó que "todas las marcas azules heredadas no pagadas se eliminarán en unos meses". Además, anunció que la compañía no hará distinción entre las personas famosas y otros usuarios que desean obtener la verificación, porque "es difícil decir quién es famoso y quién no".

El propietario de Twitter sostuvo que para evitar confusiones y asegurarse de que la propietaria de una cuenta es realmente quien afirma ser se recurrirá a "la prohibición de la suplantación deliberada de identidad" y a la posibilidad de clasificar las cuentas por el número de seguidores.

El empresario anunció la nueva política de suscripción el 31 de octubre. Según las nuevas normas, la persona que quiera que se verifique una cuenta debe pagar por ello.