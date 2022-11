El Kremlin comenta el incidente sobre el misil caído en Polonia

Moscú calificó las reacciones de varios países occidentales sobre el incidente del misil caído en Polonia, con un saldo de dos personas muertas, como "histérica y ferozmente rusofóbica", según comentó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Hemos sido testigos de otra reacción histérica y ferozmente rusofóbica que no estaba basada en ningún dato real. De hecho, los representantes de los distintos países hacían declaraciones sin tener una idea exacta de lo ocurrido", señaló el vocero.

Cabe destacad que inicialmente surgieron varios reportes de que el misil que cayó en territorio polaco era ruso, y se insinuó que se trataría de un ataque directo a un país de la OTAN al que la alianza debería responder.

Según Peskov, Rusia hubiese querido escuchar esas "reacciones emocionalmente exageradas" cuando se llevó a cabo el sabotaje de los gasoductos submarinos Nord Stream. "Entonces no hubo esa reacción. Y nadie se apresuró en averiguar quién organizó el sabotaje", agregó.

El portavoz desconoce si se han activado canales especiales de comunicación entre Moscú y Washington en relación con los ataques a Polonia. Pero llamó la atención sobre la moderada reacción de los estadounidenses, en comparación con la de los países europeos.

"No me consta, pero no había motivo para la escalada. Los polacos tenían todos los medios posibles para informar de inmediato que se trató de los restos de un misil guiado antiaéreo S-300. Así que inmediatamente todos los expertos hubieran entendido que no podía tratarse de un misil relacionado con las Fuerzas Armadas rusas", resaltó.

Rusia: "Se trata de un misil S-300 ucraniano"

Las imágenes de los restos encontrados en el territorio polaco publicadas la pasada noche por medios locales, han sido identificadas inequívocamente por los especialistas de la industria de defensa rusa como elementos de un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

Defensa también subrayó que los ataques de alta precisión solo se llevaron a cabo contra objetivos en territorio ucraniano y a no menos de 35 kilómetros de la frontera ucraniano-polaca.

De igual forma, el presidente estadounidense, Joe Biden, informó a los socios de la OTAN y del G7 de que la explosión producida en Polonia había sido causada por un misil de defensa antiaérea ucraniano, según fuentes en la Alianza citadas por Reuters.

Al mismo tiempo, AP, citando a tres funcionarios estadounidenses, anteriormente informó que el misil probablemente fue disparado desde Ucrania y que, según evaluaciones preliminares, fue lanzado por las defensas aéreas ucranianas en medio de un bombardeo ruso a gran escala de la infraestructura energética de Ucrania.

Igualmente, The Washington Post, citando a dos altos funcionarios occidentales con conocimiento de las evaluaciones preliminares de EE.UU., reportó que el misil que se estrelló en Polonia, era de un sistema de defensa aérea ucraniano.

Puede seguir el desarrollo de la situación en nuestra actualización minuto a minuto.