Una adolescente se salva de un secuestro en Ecuador por las señas que hizo a una mujer (VIDEO)

Una adolescente vivió momentos de angustia al ser interceptada por un hombre que pretendía secuestrarla en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, cuando esta se dirigía a la escuela el pasado lunes.

Afortunadamente, Mariana, de 17 años, logró ser auxiliada por una mujer que, al entender las señales de emergencia de la víctima, pidió a su pareja que se enfrentara al sospechoso, quien finalmente dejó en libertad a la joven.

Un video grabado por las cámaras de seguridad muestra cómo un individuo de gorra roja y playera gris se acerca a la estudiante en una de las calles cercanas a la avenida Domingo Comín, en el sur de la ciudad ecuatoriana.

En un primer momento, la menor, asustada por la posibilidad de un atraco, le entregó al hombre unas monedas, pensando que la iba a asaltar, si bien las verdaderas intenciones del sospechoso eran privarla de su libertad.

#GuayaquilUna estudiante se salvó de ser secuestrada cuando se dirigía a su colegio en el sector del Guasmo Sur, la afectada dió señales de auxilio a una mujer que se bajaba de un vehículo pic.twitter.com/En5hsCbsiO — Minuto & Medio (@MinMedio) November 15, 2022

"Él me tiró las monedas al piso; dijo: 'No te voy a robar. Tengo una cuenta pendiente con tu papá. Anoche te vi afuera de tu casa'", relató la menor a El Universo.

Mariana intentó convencer al individuo que se equivocaba, pero el hombre la ignoró. "Me dijo: 'Cállate o te entro a plomo'. Yo nunca vi el arma, pero con algo me hincaba en el costado mientras me llevaba con el brazo en el cuello", añadió.

A continuación, la estudiante fue obligada a caminar hasta la avenida principal, donde se encontró con una familia que recientemente había estacionado su coche sobre la vía.

Al pasar al lado de una de las mujeres del vehículo, Mariana tocó brevemente su espalda y le hizo señas. Inmediatamente la señora se percató de algo inusual y pidió al hombre que la acompañaba que auxiliara a la menor.

"Él gritó: '¡Oye, suéltala!' Y yo me volteé y grité: '¡Papi, papi!', y corrí hacia el señor y lo abracé. Ahí su hija me tranquilizó y me llevó a su casa", explicó Mariana al medio local. El sospechoso salió corriendo.

La violencia ha escalado en las últimas semanas en Ecuador como consecuencia de las peleas entre distintas bandas criminales. Debido a la creciente inseguridad, las clases presenciales en Guayaquil, Duran y Samborondón fueron suspendidas el pasado 2 de noviembre por el Ministerio de Educación. Sin embargo, la medida fue levantada el día 10.

