Polémica por la ley del 'solo sí es sí' en España: los jueces rebajan las penas a agresores sexuales

Esta semana la aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como 'ley del solo sí es sí', ha estado envuelta en la polémica en España después de que varios jueces hayan reducido las sentencias a condenados por agresiones sexuales.

La modificación de la horquilla de penas que introdujo esta normativa, aprobada el pasado mes de agosto, ha propiciado una cascada de peticiones de revisión de condenas, que algunos tribunales han estimado positivamente modificando las sentencias a la baja.

El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, propulsora de la norma, ha achacado estos casos a la deficiente formación feminista de los magistrados, a los que culpa de haber realizado una lectura reaccionaria.

En la parte socialista del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a revisar la ley, mientras que Sánchez se ha mostrado reticente a hacerlo por las implicaciones para la estabilidad del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, al que pertenece la titular de Igualdad.

Pedro Sánchez, sobre la ley del 'sólo sí es sí': "La voluntad y la finalidad de esta importante ley ha sido la de proteger a las mujeres y evidentemente extender como agresión sexual cualquier tipo de delito sexual" pic.twitter.com/urapiJtOhZ — El HuffPost (@ElHuffPost) November 16, 2022

Las críticas han arreciado por parte de juristas, que recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya avisó de que algo así podía suceder en su informe preceptivo emitido el año pasado, como por parte de la oposición conservadora, sobre todo del Partido Popular y la ultraderecha de Vox.

¿Qué condenas se han reducido?

Hasta ahora ha trascendido la reducción de cuatro condenas. La primera de ella es la de un profesor condenado por abusar continuadamente de varios alumnos y por posesión de pornografía. Estaba sentenciado a seis años, nueve meses y tres días y la revisión ha dejado la condena en un año y tres meses de prisión. El motivo es que en la nueva norma desaparece el delito de abuso sexual continuado.

En otro caso la revisión ha supuesto la disminución de la pena de ocho a seis años de cárcel a un hombre que abusó de su hijastra de 13 años. También se ha rebajado dos años, de seis a cuatro, la sentencia de un individuo condenado por agresión sexual. La misma disminución que para un hombre que violó a una mujer que conoció a través de una app de citas, cuya condena baja de ocho a seis años.

Todos estos casos se han producido en tribunales de la Comunidad de Madrid, y en todos ellos los magistrados han justificado la decisión en aplicación de la reforma operada mediante la 'ley del solo sí es sí'.

¿Qué dice la nueva ley?

La normativa que entró en vigor hace apenas un mes eliminó la distinción entre abuso y violación. Es decir, todos esos delitos se encajan ahora en la misma categoría, en la que existen agravantes y atenuantes, dependiendo de las características del caso.

Al englobar delitos de diferente gravedad se amplió la horquilla de penas impuestas, de modo que la pena más baja disminuyó para algunos de ellos, mientras que para los delitos más graves las condenas se aumentaron.

Esto ha provocado que los condenados por el antiguo delito de agresión sexual a las penas más bajas ahora puedan pedir una revisión de condena que les sería beneficiosa, puesto que esas penas ahora son menores.

Además, algunos delitos han desaparecido con la actual redacción de la ley, como es el abuso sexual continuado o la realización de actos sexuales con menores de entre 16 o 18 años mediante engaño o abuso de posición, que ahora solo es castigado si se emplea violencia, intimidación o abuso de situación de superioridad o vulnerabilidad.

Entonces, ¿la ley es retroactiva?

El Artículo 9.3 de la Constitución Española prohíbe el efecto retroactivo de las normas sancionadoras que no son favorables al reo, algo que complementa el artículo 2.2 del Código Penal, que establece la retroactividad de las normas penales favorables al encarcelado. Lo que significa que los tribunales tienen la obligación de aplicar cualquier modificación legislativa que suponga una mejora en las condiciones del reo.

Desde la ONU se nos alerta que el machismo y los estereotipos pueden provocar que hayan jueces que apliquen erróneamente la ley. Por eso, reforzaremos la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia. 👇📽 @IreneMonteropic.twitter.com/jUi47iohdm — Podemos (@PODEMOS) November 16, 2022

Este martes, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al ser preguntada en los pasillos del Senado por esta polémica se ha mostrado partidaria de "estudiar el texto legal", lo que abriría la puerta a una nueva reforma para endurecer las penas.

Sin embargo, una supuesta nueva reforma de la ley del 'solo sí es sí' que aumentara las penas sería desfavorable al reo y, por lo tanto, no tendría efectos retroactivos. De manera que solo podría ser de aplicación para los delitos que se cometieran después de su entrada en vigor.

Así las cosas, en la actualidad, todas aquellas personas que hayan sido condenadas a penas superiores a las que contempla la nueva ley pueden pedir una revisión de su condena y obtener una rebaja de la misma.

¿Se reformará la ley?

A pesar de las consideraciones de la ministra de Hacienda que abría las puertas a una reforma porque "evidentemente" el objetivo de la ley nunca fue atenuar las condenas, sino "todo lo contrario", por el momento parece poco probable que el Ejecutivo se avenga a una modificación.

La pregunta es retórica. Dicen que esto “ya lo advirtió el CGPJ” pero es FALSO. Nadie pudo advertir de la voluntad judicial de revisar penas a la baja fuera de los casos previstos en la ley, la jurisprudencia y la Circular de la FGE 3/2015, aplicados en las reformas anteriores. pic.twitter.com/bJcWnnqJrr — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) November 16, 2022

Pedro Sánchez se ha mostrado más cauto y ha pedido desde Bali, donde participa en la cumbre del G20, esperar a que la Fiscalía y los tribunales unifiquen criterios en torno al espíritu del articulado, evitando una confrontación con los magistrados.

"La voluntad del poder ejecutivo y del legislativo fue reforzar la seguridad de las mujeres al identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión para que haya penas más agravadas", sostenía el mandatario en una comparecencia ante los medios en la isla indonesia.

Sin embargo, la confrontación con los jueces no ha sido eludida desde el Ministerio de Igualdad. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, dijo este martes que "el problema no es la norma", sino "la interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo" que se está haciendo de ella. "Con una debida formación, esto no habría sucedido", sostenía Rosell en rueda de prensa desde el Ministerio, que calificaba de "reaccionaria" y "sorprendente" la respuesta de los jueces.

Rosell también ha agregado: "Nadie pudo advertir de la voluntad judicial de revisar penas a la baja fuera de los casos previstos en la ley, la jurisprudencia y la Circular de la FGE 3/2015, aplicados en las reformas anteriores". La circular citada establece que "En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código".

Por su parte, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha sostenido este miércoles que lo que sucede es que "hay jueces que no están cumpliendo la ley". Además, ha afirmado que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia", que es lo que a su parecer está sucediendo.

Para Montero el quid para evitar reducciones de condenas se encuentra en incrementar los programas de formación obligatoria para los jueces y no en hacer cambios en una ley que no está mal diseñada, a su juicio.

Desde la oposición se ha cargado contra el Gobierno al conocerse esas primeras condenas rebajadas. Así lo ha hecho la vicesecretario de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, que ha recordado que su formación presentó una enmienda a la totalidad contra la norma a la que ha calificado de populista.

