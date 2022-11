ESPN: El entrenador del Manchester United cree que Ronaldo no debería volver a jugar en el club

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, comunicó a los directivos del club que Cristiano Ronaldo no debe volver a jugar para el equipo después de sus declaraciones al programa de la televisión británica 'Piers Morgan Uncensored', en las que acusó a los 'Diablos Rojos' de "traicionarlo".

Según fuentes familiarizadas con la cuestión, citadas por ESPN, Ten Hag se reunió este lunes con el copresidente del club inglés, Joel Glazer; el presidente ejecutivo, Richard Arnold, y el director de fútbol, John Murtough, para discutir las consecuencias de las incendiarias declaraciones de la estrella portuguesa.

En esa línea, el técnico holandés cree que Ronaldo ha ido demasiado lejos con la revelación de que no lo respeta y en sus críticas al club.

Asimismo, en Old Trafford sostienen que será casi imposible reintegrar al astro en el plantel después del Mundial de Catar 2022.

No obstante, según las personas consultadas por el medio, Ten Hag todavía cree que un Ronaldo en forma y motivado, a sus 37 años, puede ayudar a su equipo durante la segunda mitad de la temporada, pero dejó claro que no está dispuesto a sacrificar la unidad dentro del vestuario para acomodar al portugués. Además, enfatizó que está preparado para verlo partir incluso si no se puede asegurar un reemplazo en la apertura del mercado de fichajes del próximo enero.

Polémicas declaraciones

Al ser preguntado por el popular presentador Piers Morgan, sobre si querían "obligarlo a salir" del club, el jugador respondió: "Sí, no solo el entrenador [...] Me sentí traicionado [...] sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año sino también el año pasado". "No sé qué está pasando, pero desde que se fue Sir Alex [Ferguson] no vi ninguna evolución en el club, el progreso fue cero", agregó.

Cuando fue preguntado por el actual entrenador dijo: "No lo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".