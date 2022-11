El Kremlin comenta si Putin felicitará a Biden por su cumpleaños

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no tiene planeado felicitar a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por su próximo 80.° cumpleaños, según informó este miércoles TASS, citando al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Si no me equivoco, no hay planes de ese tipo", comentó el vocero este miércoles, cuando se le preguntó si Putin enviaría una felicitación de cumpleaños al mandatario estadounidense el próximo 20 de noviembre.

Biden, que es la persona de mayor edad que se sienta en el despacho oval de la Casa Blanca, tampoco felicitó al líder ruso cuando celebró su 70°. cumpleaños el 7 de octubre.