Encuentran en China una nueva especie de insecto sudamericano que puede ser vector de enfermedades

Los empleados aduaneros pensaron que se trataba de cucarachas, pero el análisis de ADN y la identificación morfológica mostraron que la especie encontrada no coincide con ninguna de las conocidas.

Funcionarios aduaneros chinos encontraron una nueva especie de insectos mientras examinaban troncos que llegaron desde Guayana Francesa, informa Global Times este miércoles.

Los insectos parecen cucarachas. No obstante, el análisis de ADN y la identificación morfológica mostraron que la especie encontrada no coincide con ninguna de las especies conocidas de cucarachas. Estudios posteriores confirmaron que este tipo no había sido documentado previamente. También que puede ser vector de patógenos.

La legislación china prohíbe el ingreso al país de especies invasoras que puedan amenazar la biodiversidad y la seguridad ecológica.