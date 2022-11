Senador chileno hace una "reflexión" tras las reacciones a un video suyo con una modelo transexual

El senador chileno Felipe Kast emitió este miércoles una "reflexión", luego de que se viralizara un video en el que aparece en su automóvil acompañado de una supuesta modelo transexual.

El material salió a la luz el pasado fin de semana. El congresista se pronunció ahora desde sus redes sociales porque, dijo, le sorprendió la cantidad de mensajes "llenos de prejuicios".

"Debo reconocer que inicialmente no pensaba referirme al video que se ha viralizado, básicamente porque no veo nada que amerite hacerlo. Sin embargo, dado el nivel de comentarios que se han publicado al respecto, me parece relevante hacer reflexión sobre este episodio", señaló el legislador y fundador del partido Evolución Política.

Kast reconoció que el de la imagen era él y precisó que actualmente se encuentra separado. También aclaró, para aquellos que lo acusaron de tener un "doble discurso" sobre temas que atañen a la comunidad homosexual, que ha apoyado leyes como la de matrimonio igualitario e identidad de género.

Además, apuntó contra las personas que cuestionan su vida privada: "Son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad", indicó. Y añadió: "Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren y no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección, son aquellos que en sus perfiles en las redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual".

En cuanto a la mujer, se dijo en las redes sociales que se trataría de la modelo de 23 años Joa Cabañas, aunque ella lo negó y aseguró que no trabaja como 'escort' (acompañante). Por otra parte, precisó que su nombre es Agustina y que estudia Nutrición y Dietética en la Universidad Católica de Temuco, informó el diario El Sol de Iquique.