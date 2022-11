Una joven estadounidense muere en extrañas condiciones en un balneario en México tras una riña con sus amigos

Autoridades en EE.UU. investigan el caso de una mujer de la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte) que murió en una villa vacacional de México a finales de octubre. La historia fue dada a conocer la semana pasada por la estación de televisión local WJZY —afiliada de Fox en Charlotte—, que esta semana ofreció nuevos detalles de la investigación.

Shanquella Robinson, de 25 años, había viajado junto con unos amigos el 28 de octubre a la localidad de Cabo San Lucas, en el extremo sur del estado de Baja California, para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Al día siguiente, el grupo se comunicó con el conserje de la villa donde estaban hospedados para pedir asistencia para la joven.

El empleado llamó a un médico, quien le practicó a Shanquella reanimación cardiopulmonar, pero no logró salvarla. Los acompañantes de la víctima aseguraron a su madre, Salamondra Robinson, que ese día no habían salido de la villa y que el incidente probablemente había sido producto de una intoxicación por una excesiva cantidad de alcohol que ella había consumido.

Autopsy findings released after woman's mysterious death in Cabo https://t.co/xYvqzyiAHF — WBTW News13 (@WBTWNews13) November 16, 2022

"Dijeron que [Shanquella] no se sentía bien. Tuvo una intoxicación por alcohol. No pudieron encontrarle el pulso. Cada una de las personas que estaban allí con ella contaba una historia diferente", narró Salamondra.

¿Accidente o ataque?

La familia de Robinson llamó al FBI y a las autoridades mexicanas, y el cuerpo de Shanquella fue repatriado dos semanas después. Esta semana se dio a conocer su certificado de defunción. Según indicó WJZY este miércoles, que tuvo acceso al documento, la causa de la muerte fue una lesión grave en la médula espinal y una luxación del atlas (primera vértebra cervical de la columna vertebral). Asimismo, en la sección donde la Policía podría haber detallado cualquier signo de intoxicación, solamente había escrito: "persona encontrada inconsciente en su sala de estar".

En paralelo a estas conclusiones, en redes sociales se ha difundido en los últimos días un video —filmado con un teléfono— en el que supuestamente aparece Shanquella desnuda en una habitación, siendo brutalmente golpeada por otra mujer que, al parecer, era una de las personas con las que había viajado a México.

En la escena recibe varias cachetadas en el rostro y puños en la cabeza, y es tomada por el cuello y arrojada con fuerza al suelo. Hay al menos dos personas más en el lugar, pero nadie interviene.

El Departamento de Estado de EE.UU. se ha hecho cargo de la investigación, pero no ha ofrecido detalles al respecto. "Proteger el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de nuestras principales prioridades. Por respeto a la privacidad de los involucrados, no tenemos más comentarios en este momento", afirmó esa oficina.

Previamente, las autoridades mexicanas habían informado que no había evidencia de que se tratara de un asesinato. No obstante, la familia Robinson se niega a creer que haya sido un accidente y se ha puesto en contacto con la sucursal del FBI en Charlotte para resolver el misterio que rodea la muerte de Shanquella. Además, estudia la posibilidad de contratar a un investigador privado si las respuestas no son claras. "No me sentiré tranquila hasta que arresten a alguien", dijo Salamondra.