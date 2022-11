VIDEO: Retiran un cartel con la imagen de Cristiano Ronaldo del estadio del Manchester United

Un gigantesco cartel con la imagen del futbolista Cristiano Ronaldo ha sido retirado del estadio del Manchester United, el Old Trafford.

El cartel, que se encontraba pegado a la fachada por encima de la tienda del club, fue removido este miércoles, el mismo día en que se emitió la primera parte de la polémica entrevista del astro portugués con el presentador británico Piers Morgan.

No obstante, el Manchester Evening News informó que el póster, en el que también aparecen las antiguas estrellas Bryan Robson, Eric Cantona y David Beckham, así como la delantera del equipo femenino, Ella Toone, estaba programado para ser retirado esta semana. Esto se debe a que Old Trafford acogerá este sábado la final de la Copa Mundial de Rugby masculina y femenina.

Polémicas declaraciones

La entrevista de Ronaldo podría suponer el fin de su carrera en el club inglés. El portugués no se guardó nada a la hora de criticar al equipo. "No sé qué está pasando, pero desde que se fue Sir Alex [Ferguson] no vi ninguna evolución en el club, el progreso fue cero", comentó.

También tuvo duras palabras para el actual director técnico de los 'Diablos Rojos', Erik ten Hag. "No lo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".

Ante las declaraciones, el club respondió que "considerará su respuesta después de que todos los hechos hayan sido establecidos", ya que por ahora está centrado en los preparativos para la segunda mitad de la temporada.