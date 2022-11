Zelenski dice que Kiev "no sabe al 100 %" a quién pertenece el misil que cayó en Polonia

El presidente ucraniano, que inicialmente aseguró "no tener ninguna duda" de que el misil no era ucraniano, ha cambiado un poco su retórica después de que su homólogo estadounidense respondiera a sus palabras diciendo que "esa no es la evidencia".

Kiev "no sabe al 100 %" a qué país pertenece el misil que cayó en el territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania y que dejó dos víctimas mortales, declaró este jueves el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, durante un discurso en Bloomberg New Economy Forum.

"En primer lugar, todo el mundo tiene que entender que ese día lanzamos unos 100 misiles [...] No sé qué pasó esta vez, no lo sabemos al 100 %, tampoco creo que el mundo lo sepa al 100 %. Pero estoy seguro de que hubo un misil ruso y usamos misiles de defensa aérea, pero no podemos decir específicamente que fue [un misil] de defensa de Ucrania", afirmó, subrayando que Kiev "está agradecido de que no lo culpan" por este incidente.

Zelenski añadió que "hasta que no termine la investigación no se puede decir qué tipo de misil era". "Pero hemos visto las imágenes del diámetro, muestran que no pudieron ser solo los restos de [un misil de] defensa aérea. Eso es lo que me dijo el Ministerio [de Defensa]", señaló.

Las declaraciones del mandatario ucraniano se produjeron poco después de que Joe Biden respondiera a la afirmación inicial de Zelenski, según el cual el misil no era ucraniano. "Esa no es la evidencia", rebatió Biden las palabras del líder ucraniano, que manifestó frente a un grupo de periodistas de su confianza que su país no había estado involucrado en el incidente. "No tengo ninguna duda de que el misil que provocó la explosión en Polonia no era ucraniano", aseveró.

Además, este miércoles, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no hay indicios de que la caída del proyectil fuera un ataque intencionado contra el país, señalando que por el momento las autoridades "no tienen pruebas de que fuera un misil disparado por la parte rusa" y que existe una alta probabilidad de que se trate de un misil proveniente de la defensa antiaérea ucraniana.

Por su parte, Rusia también negó que haya atacado objetivos cerca de la frontera ucraniano-polaca, declarando que las imágenes de los restos encontrados habían sido identificadas inequívocamente como elementos de un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Mientras tanto, según el Departamento de Estado norteamericano, EE.UU. está totalmente seguro de la exactitud de las conclusiones de Varsovia sobre el hecho de que el misil fue de un sistema de defensa antimisiles ucraniano.