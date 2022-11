Ciberestafas en el Mundial de Catar: ¿cómo detectar y protegerse de los esquemas fraudulentos?

El Mundial de Catar, que comienza el 20 de noviembre, además de emocionar a cientos de millones de aficionados en todo el mundo, también ha atraído el interés de los ciberdelincuentes que buscan hacer dinero rápido, según un nuevo informe de Kaspersky.

Para conocer mejor cómo los estafadores intentan rentabilizar el interés de los aficionados al fútbol, los expertos han analizado sitios web fraudulentos relacionados con la Copa del Mundo en diferentes regiones del planeta. Los investigadores han encontrado páginas falsas que ofrecen todo tipo de servicios, desde boletería (entradas) hasta mercancía ('merchandising') del evento, incluso se han encontrado sitios que promueven servicios de transmisión en vivo de los partidos, además de numerosos sorteos y estafas de NFT.

Boletería fraudulenta

Las entradas falsas son el cebo más utilizado para atraer a las víctimas. Los expertos advierten que para Catar 2022 solo se ofrecen entradas digitales, lo que aumenta el riesgo de encontrarse con recursos maliciosos. Asimismo, han descubierto numerosas páginas fraudulentas que ofrecen la compra de entradas para los partidos de la FIFA, lo que pone en riesgo los datos personales, bancarios y dinero de las víctimas.

El informe también alerta sobre sorteos falsos que prometen entradas para los partidos del Mundial. "Esto es bastante popular y normalmente cada usuario se convierte en un 'afortunado' ganador; los elegidos solo tienen que pagar una cuota de envío", indican.

Fraudes con criptomonedas y NFT

Otro rasgo distintivo del panorama de las amenazas antes de la Copa del Mundo ha sido la difusión activa de diversas estafas con criptomonedas. Algunas ofrecen hacer una apuesta en un partido y ganar criptodivisas, otras ganar arte NFT relacionado con el torneo.

"Todo lo que tiene que hacer el usuario es introducir las credenciales de la cartera de criptomonedas, para que el 'premio' se transfiera directamente. En este caso, los estafadores obtienen acceso a todos los ahorros y a los datos de la cartera relacionados", resaltan los investigadores.

De igual manera, otro esquema es el fraude de la criptoinversión, donde los estafadores crean activamente monedas reales y convencen al usuario para que invierta en ellas, prometiendo a la víctima un potencial crecimiento del activo.

Vuelos y alojamientos

Kaspersky ha encontrado numerosas páginas fraudulentas que imitan servicios de aerolíneas que ofrecen billetes a Doha. Los investigadores resaltaron todos los signos clásicos de una estafa: apariencia agradable, ortografía incorrecta, dominio recién registrado y funcionalidad limitada del sitio web. "Aunque el sitio imita a un agregador global de tarifas aéreas, el usuario solo puede elegir Qatar (Catar) en la lista de países de destino", indicaron.

¿Cómo evitar las estafas?

Para evitar ser víctima de una estafa, los expertos aconsejan a los internautas comprobar el enlace antes de hacer clic: "Pase el ratón por encima para previsualizar el enlace URL y busque errores ortográficos u otras irregularidades".

Igualmente, recomiendan no seguir los enlaces de los correos electrónicos en absoluto, puesto que las empresas legítimas no se ponen en contacto con el usuario "repentinamente" a través de correos electrónicos no solicitados para pedirle información personal, como datos bancarios, de tarjetas de crédito o número de la seguridad social.

En general, los mensajes no solicitados en los que se pide al usuario que "verifique los datos de su cuenta" o "actualice la información de su cuenta" deben tratarse con precaución.