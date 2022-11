El OIEA adopta una resolución que alienta a Irán a cooperar con la investigación de su programa nuclear

La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó este jueves una resolución que alienta a Irán a cooperar con la investigación de la organización sobre su programa nuclear, recoge Reuters.

La resolución, elaborada por EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania, tacha de "esencial y urgente" que Teherán explique el origen de las trazas de uranio en tres lugares no declarados. "Irán ahora debe prestar cooperación, no más promesas vacías", se desprende de la declaración de EE.UU. ante la Junta de Gobernadores. Además, Washington subrayó que, si Irán no está de acuerdo en cooperar, el OIEA puede invocar el artículo XII.C de su Estatuto, que incluye la posibilidad de convocar al Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolución fue adoptada por 26 votos a favor y cinco abstenciones, mientras que solo dos países, Rusia y Cuba, votaron en contra.