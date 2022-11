Casi un mes del paro en Santa Cruz: ¿qué ha pasado con las protestas por el censo en Bolivia?

Lo que inició como una medida de presión de la oposición contra el Gobierno de Luis Arce para adelantar la fecha del censo poblacional en Bolivia, ya derivó en movilizaciones puntuales, pero violentas en las zonas de influencia del llamado Comité Cívico de Santa Cruz.

A casi un mes del paro, crece el rechazo a paralización de las actividades comerciales. Grupos como la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia descartaron sumarse a las manifestaciones, mientras que las organizaciones gremiales de Cochabamba han declarado un cuarto "intermedio" en las medidas de presión.

"Luego de hacer un análisis y considerando que el país no necesita mayor convulsión, hemos decidió hacer un cuarto intermedio de 72 horas", aseveró el dirigente gremial de Cochabamba, César González, en declaraciones citadas por Los Tiempos.

Mientras el Gobierno ya dictó un decreto que pone la fecha del censo para marzo de 2024 –aceptada por el cabildo de Santa Cruz–, una parte de la oposición fracasó este jueves en su intento de cambiar el orden del día en el Parlamento para que se debatiera la fecha de la realización del estudio.

El oficialismo, por su parte, prepara un cuerpo legal que convierta en ley el dictamen del Ejecutivo. Por otro lado, las autoridades del Tribunal Superior Electoral (TSE) se pronunciaron hoy para advertir que requerirán que el Gobierno envíe los resultados del censo en septiembre de 2024, como fecha máxima, para poder elaborar el proyecto de ley que redistribuirá los escaños y las circunscripciones, de acuerdo al crecimiento de la población.

Para el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, solo con la entrega de la información a tiempo se "podrá efectuar un trabajo oportuno con calidad, transparencia y técnicamente solvente, garantizando la realización de las elecciones generales para el mes de septiembre del año 2025", refiere la prensa local.

"Intereses personales"

La noche del miércoles, personas afectas al gobernador opositor de Santa Cruz, Fernando Camacho, protagonizaron acciones violentas en el sector popular Plan 3.000, donde las gremiales efectúan vigilias para resguardar los negocios que no se quieren sumar al paro.

Según la prensa local, un bebé resultó afectado por gases lacrimógenos, un vehículo quedó dañado por un objeto contundente y algunos comercios, que han mantenido sus actividades comerciales, sufrieron robos.

En Cochabamba, mientras tanto, el alcalde, Manfred Reyes Villa, denunció que los grupos políticos opositores al Gobierno de Arce solo usan el tema del censo como estrategia para satisfacer sus intereses personales.

Una vez que el @ComiteProSC y el gabinete político alcanzaron un acuerdo, se debe ejecutar el decreto presidencial de convocatoria y realización del censo. El paro ya no tiene razón de ser. Reiteramos el pedido para que detengan el gran daño que causan a la economía del pueblo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 16, 2022

El expresidente Evo Morales, por su lado, consideró que no hay justificación para mantener la paralización, en vista de que el Comité Cívico y el gabinete político de Arce ya alcanzaron un acuerdo. "Se debe ejecutar el decreto presidencial de convocatoria y realización del censo. El paro ya no tiene razón de ser. Reiteramos el pedido para que detengan el gran daño que causan a la economía del pueblo", escribió en Twitter.

Hasta ahora, la medida de protesta ha provocado al menos cuatro muertes y más de 720 millones de dólares en pérdidas por la paralización de las principales actividades económicas en la región de Santa Cruz, que tienen impacto directo en el resto del país, refiere ABI.

Entre las víctimas mortales, se contabiliza un motorizado decapitado por un cable, otro persona que falleció atropellada y un tercer ciudadano que murió en medio de un presunto crimen de odio, ya que habría sido atacado mientras se encontraba en un punto de vigilia contra el paro.

Del mismo modo, la policía ha recibido denuncias por una violación grupal, decenas de casos de extorsión en los puntos de bloqueo vial, destrucción de viviendas de comunidades originarias, así como lesiones graves entre personas que están a favor y en contra de la medida de presión.

El viernes pasado, además, manifestantes a favor del paro incendiaron la sede de la federación de campesinos en la ciudad de Santa Cruz, que también afectó a las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD).

Al respecto, Morales apuntó este jueves: "Los autores de los atentados contra las sedes de nuestros hermanos de la Única, Bartolinas y la COD ya han sido liberados pese a las declaraciones y la promesa de justicia del presidente del TSJ. Nuevamente benefician con impunidad a los que agreden al pueblo".

¿Separatismo?

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ratificó esta semana que el paro se mantendría y que esa organización opositora presionaría para la firma de un documento, que garantice que los resultados del censo se apliquen antes de las elecciones del año 2025.

"Creo que es necesario ir por etapas, nosotros hemos desafiado al Gobierno diciéndole que si no nos escuchan vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al federalismo, un Estado confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en el que estamos viviendo", dijo Calvo el lunes.

La intransigencia de los cívicos de Santa Cruz no es nueva. Si bien su reclamo comenzó por la fecha del censo, ya que alegaban que la postergación del estudio incidía en al asignación de recursos para la zona, ahora su postura insiste en alentar una tesis federalista, que el oficialismo tilda de "separatismo".

"El [tema del] censo se ha aclarado ya, pero ellos continúan diciendo que ya no es el censo. Ahora quieren separar un departamento (…) eso no va a funcionar, no lo vamos a permitir, ese separatismo con federalismo", denunció esta semana el senador Isidoro Quispe.

Las alertas dentro del oficialismo no son injustificadas. Ya en 2019, Camacho –que entonces presidía a los cívicos de Santa Cruz– fue una de las figuras clave del golpe de Estado contra Morales. El exmandatario boliviano también enfrentó y superó un intento separatista en 2008 en esa zona, que estuvo acompañado de un movimiento insurreccional.

