Ronaldo sobre el Manchester United: "Es difícil cuando te cortan las piernas y no les gusta que brilles"

"Creo que puedo ayudar mucho, pero cuando la infraestructura no es buena…", manifestó el futbolista.

Cristiano Ronaldo brindó más detalles de cómo se sintió "traicionado" por su actual club, el Manchester United en la segunda parte de la entrevista que concedió al programa de televisión británico 'Piers Morgan Uncensored', emitida este jueves.

"Cuando llegué al Manchester United, siempre estuve disponible para ayudar al club a hacer las cosas bien, a ubicarme en los lugares correctos, a competir con los mejores equipos", relató el astro portugués.

"Pero es difícil cuando te cortan las piernas y no les gusta que brilles y no escuchan tus consejos. Creo que tengo palabras para aconsejar al club. Creo que puedo ayudar mucho, pero cuando la infraestructura no es buena…", manifestó.

En la entrevista, Ronaldo compartió su punto de vista sobre su salida del estadio antes de que terminase el partido contra el Tottenham disputado en octubre, en el que el portugués fue suplente y el entrenador de los 'diablos rojos', Erik ten Hag, lo acusó de haberse negado a entrar durante los minutos finales del encuentro.

"Creo que fue una estrategia del club que yo reaccionara de esa manera", alegó el cinco veces ganador del Balón de Oro. "Estaba muy, muy, muy, muy decepcionado por la comunicación del Manchester United", agregó.

"Para ser honesto, nunca tuve un problema con ningún club, con ningún entrenador. Y me suspendieron tres días, que sentí que fue mucho [...] Eso fue una vergüenza", enfatizó.

No obstante, reconoció que se arrepiente de haber salido del estadio antes de que terminase el encuentro. "Es difícil decirlo al 100%, pero digamos que me arrepiento, pero de la misma manera me sentí provocado por el entrenador", destacó.

Según fuentes familiarizadas con la cuestión, citadas por ESPN, Ten Hag comunicó esta semana a los directivos del club que Ronaldo no debe volver a jugar para el equipo después de sus declaraciones, ya que considera que ha ido demasiado lejos con sus críticas al plantel.