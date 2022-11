Reportan que el Manchester United planea romper el contrato con Cristiano Ronaldo

El Manchester United ha designado a sus abogados para que demanden al futbolista Cristiano Ronaldo por un supuesto incumplimiento de contrato, tras las afirmaciones realizadas por el delantero en una reciente entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

El United ha comenzado el proceso legal para despedir al astro portugués, rompiendo su contrato de 500.000 libras esterlinas (595.000 dólares) a la semana sin pagarle ni un centavo de los 16 millones de libras (19 millones de dólares) que habría ganado hasta que expirara en junio, según reportan los medios locales.

Los abogados del conjunto ingles están convencidos de que Ronaldo ha incumplido los términos de su contrato con sus explosivas acusaciones contra el club, sus compañeros y el entrenador Erik ten Hag.

"El Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos adecuados en respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo con los medios de comunicación", decía un comunicado del club este viernes. "No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión".

El portugués lanzó fuertes críticas contra el club durante la entrevista: "No sé qué está pasando, pero desde que se fue Sir Alex [Ferguson] no vi ninguna evolución en el club, el progreso fue cero", comentó.

"Cuando llegué al Manchester United, siempre estuve disponible para ayudar al club a hacer las cosas bien, a ubicarme en los lugares correctos, a competir con los mejores equipos", relató el astro. "Pero es difícil cuando te cortan las piernas y no les gusta que brilles y no escuchan tus consejos. Creo que tengo palabras para aconsejar al club. Creo que puedo ayudar mucho, pero cuando la infraestructura no es buena...", manifestó.

Ronaldo también tuvo duras palabras para el actual director técnico de los 'Diablos Rojos', Erik ten Hag. "No lo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".