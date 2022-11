Encuentran en Argentina el cuerpo apuñalado de Susana Cáceres, desaparecida hace 10 días

La Policía de Argentina encontró este viernes el cuerpo apuñalado de Susana Cáceres, una mujer de 42 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 8 de noviembre en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

El cadáver fue encontrado parcialmente quemado y tapado con ramas en un descampado del partido de Ituzaingó, en cercanías a uno de los brazos del Río Reconquista, y a unas 20 cuadras de donde vivía Cáceres, informó Télam.

El crimen se investiga como un posible caso de feminicidio. El principal sospechoso es el novio de la mujer, quien se encuentra detenido por 'tenencia de arma de guerra'.

Investigan un femicidio | A Susana Cáceres la buscaron durante 10 días y en Moreno todo es drama: su cuerpo apareció con golpes y estaba quemado y tapado por ramas. Lograron reconocerla por un tatuaje pic.twitter.com/VgWdMEddaH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 18, 2022

De acuerdo a una amiga de la víctima, el hombre era "muy celoso". "Él la celaba mucho, la jodía mucho con todo, con quién se juntaba. Ella [Cáceres] me había dicho que no sabía qué hacer con la relación. Hace 15 días me pidió que la ayudara por los celos que él tenía", declaró al canal TN.

En horas de la tarde de este viernes, personal de la comisaría segunda de Moreno reportó la aparición de un cuerpo femenino que presentaba varios golpes. Horas después, familiares de la víctima reconocieron que se trataba de ella por un tatuaje.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 confirmó que se trataba de Cáceres. Los forenses determinaron que el cadáver presentaba heridas de arma blanca, según informaron fuentes policiales y judiciales.

El lugar del hallazgo ya había sido rastrillado el pasado miércoles, sin hallazgos positivos.