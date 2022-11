Colectivos antifascistas protestan contra un foro ultraconservador en Ciudad de México

Colectivos antifascistas protestaron este viernes en Ciudad de México contra el inicio de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro global que reúne a políticos de extrema derecha y que en esta edición contará con la participación de Steve Bannon, quien fue asesor del expresidente estadounidense, Donald Trump.

"Aquí es el momento de decirles que ellos no pasarán, que no volverán, que el fascismo pintado de azul aquí no tiene cabida, aquí no tiene lugar", dijo este viernes uno de los voceros de las protestas al exterior del hotel Westin de Santa Fe, una zona de clase alta con enormes rascacielos, que es representativa de la desigualdad en el país latinoamericano.

#AlMomento Colectivos antifascistas de Brasil, México y Venezuela se manifiestan afuera de la CPAC. Expresan su repudio a las políticas conservadoras en la región y repudian la presencia de políticos como Eduardo Bolsonaro, Ted Cruz, Lech Walesa y Rosy Orozco.🎥R: @A_Ruiz9pic.twitter.com/MV6ZBabEsU — Pie de Página (@PdPagina) November 18, 2022

El foro, que se celebrará de viernes a domingo, contará con la ponencia del expresidente polaco (1990-1995), Lech Wałęsa; de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño (2019-2022), Jair Bolsonaro; el exembajador de EE.UU. en México, Christopher Landau; y el presidente del partido español VOX, Santiago Abascal.

Asimismo, de manera virtual, participarán el mandatario de Guatemala (2020-2024), Alejandro Giammattei; el excandidato presidencial de Chile, José Antonio Kast; y el senador estadounidense, Ted Cruz.

Acá está el digno pueblo de Bolívar y Martí dejando en claro que latonoamerica no es un territorio donde el odio se pueda tolerar.#AmericaLatinaAntifapic.twitter.com/be6vn6DAYN — Comité Antifascista 4T Patria Grande (@4tComite) November 18, 2022

Durante la primera jornada de actividades, los colectivos antifascistas expresaron su repudio contra los "líderes fascistas de la ultraderecha".

A unos pasos del hotel donde habrán de llegar hoy el hijo de Jair Bolsonaro, @BolsonaroSP, Steve Bannon, @ChrisLandauUSA, entre otros, ya comienzan a reunirse manifestantes que rechazan el encuentro de la derecha internacional. pic.twitter.com/xPeF7Wvbc8 — alina ɗuarte (@AlinaDuarte_) November 18, 2022

Bailando también se combate el fascismo 🔻¡No pasarán! pic.twitter.com/AHJkoYZj0b — temporal (@Ariabahena) November 18, 2022

"El pueblo somos más, tenemos las herramientas y somos lo suficientemente inteligentes para no caer en estas regresiones antidemocráticas", afirmó un vocero de las manifestaciones.