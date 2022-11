Infantino a los críticos del Mundial: "Los europeos deberíamos pedir perdón durante 3.000 años antes de dar lecciones de moral"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió a los críticos de Catar en vísperas del comienzo de la Copa del Mundo.

A unas cuantas horas del partido inaugural, entre los anfitriones y la selección de Ecuador, Infantino comenzó una rueda de prensa diciendo: "Hoy tengo sentimientos muy fuertes. Hoy me siento catarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador migrante".

"Por supuesto que no soy catarí, no soy árabe, no soy africano, no soy gay, no soy discapacitado. Pero me siento así, porque sé lo que significa ser discriminado, ser intimidado, como extranjero en un país extranjero", resaltó el jefe de la FIFA, refiriéndose a su infancia como inmigrante italiano en Suiza.

Infantino señaló la "doble moral" de los europeos, que critican la decisión de que Catar albergue el certamen. "Creo que por lo que hemos hecho los europeos en los últimos 3.000 años deberíamos pedir perdón en los próximos 3.000 años antes de empezar a dar lecciones de moral a la gente", destacó.

Asimismo, el rector del fútbol mundial criticó la hipocresía europea, destacando que el Gobierno catarí ha ofrecido oportunidades a miles de inmigrantes, "en Europa no lo permitimos", resaltó. "Si a Europa le importara el destino de estos migrantes, se deberían crear rutas para que algunos llegaran a Europa, como está haciendo Catar".

Sobre las críticas contra la estricta ley del país árabe contra el colectivo LGTB+, Infantino comentó que "se da la bienvenida a todo el mundo". "Las nomas existen, como pasó en Suiza en el 54. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gays en público? No, hay que pasar por un proceso. Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad [en referencia a la capital catarí, Doha] es preciosa y la gente está feliz".