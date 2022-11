Pentágono: "El resultado del conflicto en Ucrania determinará la seguridad global del siglo XXI"

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, señaló este sábado desde Canadá en un discurso en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax que el sistema de seguridad internacional estará determinado por el desenlace del actual conflicto en Ucrania.

"El resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el rumbo de la seguridad global en este siglo joven. Y aquellos de nosotros en América del Norte no tenemos la opción de quedarnos fuera de esto", destacó Austin. "La estabilidad y la prosperidad a ambos lados del Atlántico están en peligro", añadió, calificando la operación militar de Rusia en Ucrania de "desafío histórico para nuestros aliados de la OTAN". También hizo hincapié en que la operación militar de Moscú socava "el orden internacional basado en reglas que nos mantiene seguros a todos".

Austin dijo asimismo que desde febrero EE.UU. aumentó su número de tropas en Europa de 80.000 a 100.000. No obstante, subrayó que "la OTAN es una alianza defensiva" que "no busca confrontación con Rusia" y "no representa una amenaza para Rusia".

La semana pasada, el Departamento de Defensa de EE.UU. anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania para satisfacer "las necesidades críticas de seguridad y defensa" de Kiev. Este lunes Pentágono declaró que EE.UU. va a suministrar ayuda militar a los militares ucranianos "tanto tiempo como sea necesario".