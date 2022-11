El Pentágono fracasa en su quinta auditoría consecutiva

El Departamento de Defensa estadounidense no pudo dar cuenta de más de la mitad de sus activos.

El Departamento de Defensa de los EE.UU. fracasó en la quinta auditoría de su historia, informa un comunicado del departamento. Sin embargo, el organismo afirma que se lograron avances significativos en comparación con las auditorías anteriores.

El departamento tiene 27 organizaciones auditadas que incluyen servicios, agencias, fondos y otras entidades. Entre estos organismos, hay siete con auditorías limpias y uno tiene solo pequeñas desviaciones de las normas. No obstante, en el caso de las otras 19 entidades, los auditores no pudieron formarse una opinión sobre el estado de sus cuentas. En otras palabras, estas organizaciones no pudieron ser auditadas en absoluto.

"No diría que hemos fracasado. El proceso [de la auditoría] es importante para nosotros y nos está haciendo mejorar", declaró el subsecretario del departamento, Michael McCord, cuando comentó los resultados de la auditoría. Sin embargo, admitió que las mejoras no son tan rápidas como quisieran las autoridades estadounidenses.

El total de activos del Pentágono suma 3,5 billones de dólares y el funcionario informó de que pudo dar cuenta solo de cerca del 39 %.

Según una ley federal de 1990, todas las agencias gubernamentales de EE.UU. tienen que ser sometidas a una auditoría. La primera auditoría completa del Pentágono finalizó en 2018, pero el Departamento de Defensa fracasó en esa supervisión de las cuentas. También falló en todas las posteriores.

La inversión de Estados Unidos en Defensa es la mayor del mundo y representa el 38 % del gasto militar mundial, afirma el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. En el año fiscal 2023, que comenzó en octubre, el Pentágono recibirá 773.000 millones de dólares del presupuesto del país.