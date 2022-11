La empresa de criptomonedas Genesis podría declararse en bancarrota tras el colapso de FTX

El prestamista de criptomonedas Genesis advierte a los inversores sobre el riesgo de una eventual quiebra si no logra recaudar dinero para su unidad de préstamos, informó Bloomberg citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

La empresa busca obtener al menos 1.000 millones de dólares de nuevo financiamiento. Para ello, Genesis mantuvo conversaciones con la empresa de capital privado Apollo Global Management y la bolsa de intercambio de criptoactivos Binance. La última, no obstante, abandonó el acuerdo alegando que el negocio podría crear un conflicto de intereses, según las fuentes de The Wall Street Journal.

Por su parte, Genesis aseguró que no está planeando declarase en bancarrota "de forma inminente". "Nuestro objetivo es resolver la situación actual de forma consensuada sin necesidad de presentar una declaración de quiebra", sostuvo un representante de la empresa en un correo electrónico, agregando que la compañía "mantiene conversaciones constructivas con los acreedores".

El pasado miércoles, la firma anunció que congelará los retiros de efectivo debido a un "volumen anormal de solicitudes que exceden nuestra actual liquidez" registrado luego el colapso de la criptobolsa FTX.

¿Qué ocurrió con FTX?

A principios del mes de noviembre, FTX Group, que se compone de unas 130 empresas filiales, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, registró retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas. Debido a sus problemas de liquidez, FTX firmó un acuerdo no vinculante con su rival Binance para la venta de FTX.com, su filial no estadounidense, con lo que esperaba solucionar la crisis.

Sin embargo, a causa de diversas irregularidades en FTX que se dieron a conocer en los últimos días, Binance renunció a dicho acuerdo.

En vista de tal situación, FTX inició el procedimiento para declararse en bancarrota el 11 de noviembre, pasando de una valoración que rondaba los 32.000 millones de dólares a la quiebra en cuestión de días. En su petición de bancarrota, FTX Trading aseguró tener entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en activos y entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en pasivos.