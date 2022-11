"Doble rasero en su máxima expresión": Moscú repudia a EE.UU. por su respuesta a la ejecución de militares rusos

"Al consentir los crímenes del régimen de Kiev e ignorarlos, Washington apoya a asesinos que no merecen ni perdón ni justificación", señalaron desde la Embajada rusa en el país norteamericano.

La Embajada de Rusia en EE.UU. repudió este martes los comentarios de la representante estadounidense en la misión especial para la Justicia Penal Internacional, Beth van Shaack, sobre la ejecución de militares rusos cautivos y desarmados por parte de las tropas de Ucrania.

Desde la misión diplomática acentuaron que van Shaack se negó a "condenar directamente" la masacre, pese a que medios estadounidenses como el The New York Times no pasaron por alto lo ocurrido y confirmaron la autenticidad de los videos que muestran las atrocidades. En este sentido, subrayaron que tal actitud de la Casa Blanca es "un doble rasero en su máxima expresión".

Además, el organismo ruso reprochó el tono "cínico" de la diplomática de Washington que insinuó que los supuestos crímenes de guerra perpetrados por efectivos rusos se registran "muchas veces más" que los de Ucrania. "El Departamento de Estado, como antes, no aportó ninguna prueba de los actos de violencia supuestamente cometidos por nuestros militares", argumentaron.

"Washington apoya a asesinos que no merecen perdón ni justificación"

Paralelamente, apuntaron a que la matanza constiuye "una flagrante violación" del Convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra de 1949. En este sentido, reiteraron que los cautivos ucranianos se encuentran retenidos "de plena conformidad" con lo estipulado en el derecho internacional humanitario.

"¿Acaso no está claro que EE.UU., encubriendo el frenesí de los bandidos ucranianos, promueve la permisividad y la impunidad de los neonazis?. [...] Al consentir los crímenes del régimen de Kiev e ignorarlos, Washington apoya a asesinos que no merecen ni perdón ni justificación. Hay que recordar siempre: el que siembra viento, cosecha tempestades", reza el comunicado oficial.

Por otra parte, la Embajada aseveró que la Casa Blanca y sus aliados occidentales "ni siquiera critican" a Kiev que "aún no ha sido castigado por sus crímenes".

Asimismo, apuntó que en el Occidente colectivo "todo 'se olvida' muy rápidamente" y recordó el asesinato de Daria Dúguina, hija del influyente filósofo ruso Alexánder Dúguin; el bombardeo a una cárcel con soldados ucranianos cautivos en Donbass que terminó con 50 prisioneros muertos y 73 heridos; el ataque de Kiev contra la estación de trenes en la ciudad de Kramatorsk en la República Popular de Donetsk (controlada actualmente por Ucrania), los constantes bombardeos a Donetsk y el inciendio en la Casa de los Sindicadtos de Odesa en 2014.