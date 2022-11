Texas enviará vehículos blindados a la frontera con México para combatir la inmigración ilegal

El Departamento Militar de Texas (EE.UU.) ordenó el pasado jueves a la Guardia Nacional el despliegue de diez vehículos blindados de transporte de personal M113 en la frontera entre el estado y México.

La orden al cuartel general que supervisa la operación Lone Star (Estrella Solitaria, en español) –lanzada para contrarrestar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas desde el país latinoamericano hacia territorio estadounidense– fue emitida días después de que el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, anunciara a través de redes sociales que había invocado las cláusulas de invasión previstas por la Constitución de EE.UU. y de Texas por el elevado número de llegadas de indocumentados a la zona fronteriza.

Según un documento de planificación obtenido por medios locales, unos 50 soldados serán entrenados para operar los vehículos blindados, mientras que funcionarios estatales identificarán diez posiciones para estacionarlos a lo largo de la frontera.

Asimismo, el Departamento Militar de Texas declaró este viernes que además de las diez tanquetas, la Guardia Nacional está aumentando el número de "vuelos de aviones e intensificando los esfuerzos de seguridad" en la zona.

"Estas acciones son parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel récord de la inmigración ilegal", explicaron desde el departamento. "La Guardia Nacional de Texas está tomando medidas sin precedentes para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y rechazar a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente", agregaron.

Abbott lanzó la Operación Estrella Solitaria en marzo de 2021, enviando a miles de soldados y policías a la frontera sur, al tiempo que acusaba a la Administración de Joe Biden de no velar por la seguridad fronteriza en la región.

Todavía no está claro por qué Texas planea desplegar los M113 en la frontera, recalca The Texas Tribune. Desde que comenzó el operativo, el Departamento Militar no ha reconocido públicamente ningún incidente en el que los vehículos más ligeros desplegados allí actualmente fueran inadecuados.

"Para [Abbott] es fácil decir que hay una invasión y enviar tropas a la frontera, con la consecuencia potencial de una situación importante de violaciones de derechos humanos", dijo Fernando García, director ejecutivo y fundador de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, agregando que el gobernador republicano "intenta justificar la narrativa de la invasión" al presentar como criminales violentos a los solicitantes de asilo y migrantes que buscan oportunidades en el país norteamericano.