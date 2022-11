Suspenden a la jueza colombiana que asistió a una audiencia virtual semidesnuda y fumando

El Poder Judicial de Colombia suspendió este martes por tres meses a la jueza Vivian Polanía Franco, luego de que la magistrada protagonizara un escándalo por asistir a una audiencia virtual semidesnuda y fumando, informó el periódico El Colombiano.

El caso –que se hizo viral y generó un revuelo en el país– fue evaluado por la Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, que determinó el apartamiento de la magistrada.

"Se le puede apreciar en unas condiciones no propias de una administradora de la justicia", indicaron en el fallo sobre su participación en la audiencia del 16 de noviembre, en el marco de la causa que investiga la explosión de un carro bomba que estalló en la Brigada Militar 30 del Ejército de Cúcuta.

A ello se suma que la mujer se encontraba "acostada en una cama con un cigarrillo, despeinada, y en ropa nada apropiada violando además el deber que impone el artículo 148 de la ley 906 de 2004".

Polanía estaba liderando una sesión virtual para discutir la solicitud de libertad de un hombre detenido cuando, sin querer, su cámara se encendió. "Señora juez, tiene la cámara prendida", le advirtió una persona que se encontraba en la audiencia, por lo que esta procedió a desactivar el dispositivo.

El video del momento comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y la Procuraduría General de Colombia instauró una queja disciplinaria contra Polanía Franco.

Tras recibir la sanción, la jueza brindó una entrevista en la que aseguró que en el Poder Judicial le han faltado el respeto. "Me han hecho 'bullying' varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria", dijo a BluRadio.

También afirmó que le pidieron que usara siempre su toga. "Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos", aseguró.