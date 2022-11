Otro país europeo rechaza entrenar a las tropas ucranianas

Una de las razones para la negativa es que no existe una base legal o un acuerdo internacional que permita al país capacitar a los miembros del Ejército ucraniano.

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, se negó este martes a dar el consentimiento previo a la participación de los militares del país en la misión de la Unión Europea para el entrenamiento de soldados ucranianos, anunció la oficina presidencial en un comunicado.

El ministro de Defensa del país balcánico, Mario Banozic, había enviado a Milanovic un proyecto de propuesta para la participación de Croacia en la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea, que implica la capacitación de alrededor de 15.000 soldados ucranianos en el territorio del bloque comunitario.

Sin embargo, el mandatario aclaró que el ministro no tiene autoridad para solicitar la aprobación previa del presidente para tales propuestas, puntualizando que solo el Gobierno, el presidente y tal vez el Parlamento tienen esa potestad.

Asimismo, el texto señala que en el proyecto no se especifican las actividades que los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizarían en el territorio de Croacia.

La tercera razón para la negativa es que la Constitución nacional no prevé la organización de entrenamientos militares de Ucrania, ya que el país no está oficialmente indicado como aliado de la república y tampoco existe un acuerdo internacional en virtud del cual sus Fuerzas Armadas podrían entrar y operar en el territorio croata. Por lo tanto, no existe una base legal o un acuerdo internacional para que Croacia pueda entrenar al Ejército ucraniano, concluye el comunicado presidencial.

Mientras tanto, Austria y Hungría ya han dicho que tampoco apoyan la misión europea. El canciller húngaro, Peter Szijjarto, declaró que su Gobierno no considera buena idea nada que pueda conducir a una escalada, por lo que no ha dado su consentimiento para participar en la misión, pero al mismo tiempo ha impedido su aprobación por parte de otros países miembros de la UE.

¿Declaraciones "antieuropeas"?

En junio, Milanovic cuestionó la efectividad de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano. "Las sanciones no funcionan. Ni el rublo ha caído ni Rusia las siente", dijo.

Además, en mayo se opuso a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, declarando que su país "debería seguir el ejemplo de Turquía". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, Gordan Grlic-Radman, calificó las declaraciones del mandatario de "chantaje" y "antieuropeas".