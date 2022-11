Colombia cancela el próximo Día sin IVA porque sus beneficios no superan a sus costos

El Gobierno de Colombia anunció la cancelación del denominado Día sin IVA, jornada en que se pueden realizar compras en distintos rubros sin el pago del impuesto del 19 %. Según explicó, la iniciativa no se justifica "en términos de beneficios frente a sus posibles costos", publicaron medios locales.

"Esa es la decisión del Gobierno, que va directamente del presidente de la República, entonces el decreto que saldrá publicado tendrá su eliminación", anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, antes de que se conociera el texto oficial.

Costos y beneficios

El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro asegura que "no es recomendable mantener el último día sin IVA del año, programado para principios de diciembre". "No solo estamos a menos de 15 días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos", continúa el texto.

También resalta en otro tramo que "el festivo tributario se aprovecha para ofrecer promociones y descuentos que en últimas terminan explicando los mayores valores en ventas, y que se hubieran podido implementar sin necesidad de renunciar al recaudo por concepto de IVA".

Los días sin IVA apuntan a lograr una reactivación comercial gracias al incremento de las ventas de productos a precios más baratos que los habituales, en rubros como electrodomésticos, calzado, vestimenta y juguetería, entre otros.

Para el año próximo está prevista la realización de dos de estas jornadas con beneficios impositivos que se celebrarían, si el Gobierno las autoriza, en febrero y en agosto.