Fundador de la colapsada criptobolsa FTX se disculpa ante sus exempleados

El exdirector general de FTX, Sam Bankman-Fried, ha escrito una carta interna a sus exempleados en la que afirma lamentar "profundamente lo que pasó" y lo que supuso el colapso de la criptobolsa para la plantilla.

"No quería que nada de esto sucediera, y daría cualquier cosa por poder volver atrás y hacer las cosas de nuevo. Ustedes eran mi familia", recoge sus declaraciones el portal CoinDesk, que obtuvo acceso a la carta. "La he perdido, y nuestro antiguo hogar es un almacén vacío de monitores. Cuando giro, no queda nadie con quien hablar", expresó.

La misiva de Bankman-Fried también dejó al descubierto su aparente creencia de que no debería haber iniciado el procedimiento de bancarrota de FTX, y de no haber sucumbido a la presión que sintió, podría haber salvado la compañía. "Me quedé congelado ante la presión y las filtraciones y Binance [la carta de intención de compra de FTX] y no dije nada", confesó.

Incluso se mostró optimista respecto a las posibilidades de conseguir "una financiación importante". "El potencial interés en miles de millones de dólares de financiación llegó aproximadamente ocho minutos después de que firmara los documentos del capítulo 11. Entre esos fondos, los miles de millones de dólares en activos de respaldo que la empresa todavía tenía y el interés que habíamos recibido de otras partes, creo que probablemente podríamos haber devuelto un gran valor a los clientes y haber salvado el negocio", cita The Guardian la otra parte de la carta.

Sin embargo, ante una "cantidad extrema de presión coordinada" y "desesperación", Bankman-Fried cedió. En el texto reiteró su opinión de que FTX era un negocio predominantemente sano que en primavera de este año tenía alrededor de 60.000 millones de dólares en activos de respaldo y 2.000 millones de dólares en pasivos.

El desplome del mercado conllevó la reducción del valor de los activos de respaldo a la mitad y otra caída más, en noviembre, "provocó otra reducción de aproximadamente el 50 % del valor de los activos de respaldo en un período muy corto", que Bankman-Fried estimó en 17.000 millones de dólares en su momento.

En la carta, no abordó las acusaciones de que FTX desvió los fondos de clientes y empresas a otra entidad suya, Alameda Research, ni tampoco se pronunció sobre las revelaciones de que tal empresa tenía una exención del proceso normal de liquidación de FTX o las declaraciones de que Alameda Research había prestado fondos a funcionarios de FTX, incluido él mismo.