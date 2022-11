La FIFA abre un expediente contra México por gritos "discriminatorios" en Catar 2022

La FIFA abrió un expediente contra la selección de México por gritos discriminatorios de sus hinchas durante el partido contra Polonia en el Mundial de Catar 2022, en el que las dos escuadras empataron 0-0.

El organismo comunicó que "la Comisión Disciplinaria del organismo ha abierto un procedimiento contra la Federación Mexicana de Fútbol debido a gritos de los hinchas mexicanos" en el encuentro disputado el pasado martes 22 de noviembre.

"El procedimiento se abrió sobre la base del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA", informó el organismo, según reportó Reuters.

El mencionado artículo establece sanciones por discriminación por motivos de raza, color de piel, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político, poder adquisitivo, origen étnico, nacional o social.

La FIFA no detalló los cantos discriminatorios en los que incurrieron los aficionados mexicanos. No obstante, después de que el guardameta Guillermo Ochoa atajó el penal de Robert Lewandowski al minuto 54, en la transmisión del partido se escuchó el grito: "El que no salte es un polaco maricón".

Sanciones a cuestas

En 2021, la selección de México acumuló dos sanciones por el grito homofóbico de sus hinchas durante las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Derivado de esas sanciones, 'el Tri' jugó tres partidos de local sin público en las gradas, mientras que la Federación Mexicana de Fútbol debió pagar 100.000 francos suizos (105.910 dólares) en concepto de multa.