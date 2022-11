Jueza cuestionada por Cristina Fernández delega en la Fiscalía el caso del intento de magnicidio

La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, delegó este miércoles la investigación en la Fiscalía, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

La magistrada tomó la decisión luego de una serie de cuestionamientos de parte de la querella que representa a la exmandataria, que la recusó por supuestamente demorar y omitir líneas de investigación.

Si bien la jueza rechazó su recusación y elaboró un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la causa y la delegó.

"Encontrándose la recusación ante ese tribunal [la Cámara Federal porteña], debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte", señaló Capuchetti en un escrito.

A partir de ahora, será el fiscal Carlos Rívolo quien tomará el mando de las pericias por el intento de asesinato ocurrido el pasado 1 de septiembre.

La semana pasada, la vicepresidenta detalló las razones que la llevaron a recusar a la jueza Capuchetti por "irregularidades y arbitrariedades desde el primer día".

Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel.https://t.co/TlgXHZJtt6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022

Mediante un escrito de 37 páginas, que lleva la firma de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, Fernández de Kirchner aseguró que Capuchetti "ni sabe ni quiere investigar". En esa línea, aseguró que hay sospechosos vínculos entre los responsables del ataque y empresarios y políticos del macrismo que la jueza no profundizó.

"Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", indicó en el documento.