Boric insta desde México a América Latina a "hablarle al mundo" con unidad

Tras ser recibido por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric, instó este miércoles a los países de América Latina a "hablarle al mundo" con una voz unida.

"Siento que esta visita corta pero intensa es un paso adelante en el cumplimiento del mandato que como gobernantes tenemos. Hacer todo lo posible para fortalecer la integración latinoamericana, para desde América Latina hablarle al mundo de los desafíos que tenemos como planeta y construir sociedades que sean más justas [...] en donde nos hagamos responsables de los desafíos del presente sin dejar de lado nunca a los que más importan, que son los más pobres y los más vulnerables", remarcó en rueda de prensa.

Paralelamente, el mandatario chileno recalcó los lazos de amistad y de cooperación que unen a ambas naciones, aunque abogó por una "mayor profundización" de las relaciones bilaterales. "Para nosotros, como chilenos, México es un país muy significativo con el que, en diferentes ocasiones de nuestra historia, hemos experimentado el valor de la solidaridad y el aprendizaje recíproco", indicó.

Desde la Presidencia mexicana precisaron que los mandatarios dialogaron sobre el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, el comercio y las inversiones, aunque ninguno ofreció detalles sobre los acuerdos que alcanzaron durante su encuentro.

Antes de reunirse con López Obrador, el presidente chileno mantuvo un encuentro con empresarios mexicanos a los que instó a invertir más en Chile, lo que —dijo— permitirá a México diversificar sus importaciones y exportaciones "hacia el sur global", al tiempo que informó sobre la renovación del acuerdo de entendimiento. Según recordó, el convenio no había sido actualizado desde 2015.

Por su parte, López Obrador aplaudió al pueblo chileno "por haber elegido democráticamente" a Boric, al que describió como "joven, inteligente, sensible y humano". "Como lo merece el pueblo de Salvador Allende", añadió. A su vez, Boric le devolvió los elogios a su par, invitándole a visitar Chile con motivo de los actos por los 50 años del golpe militar de 1973.

La disputa por la presidencia del BID

Uno de los temas abordados por los mandatarios fue la contienda por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que finalizó el domingo con el nombramiento del brasileño Ilan Goldfajn. México, Chile y Argentina presentaron sus candidatos para encabezar la institución con sede en Washington (EE.UU.).

A la hora de comentar los resultados, Boric lamentó la falta de "un diálogo más profundo" sobre la cuestión. López Obrador tampoco se mostró contento con la elección en el BID, cuya política, según denunció, sigue sin cambios. "Digo que es lamentable, porque estos organismos internacionales de verdad no ayudan a los países de América Latina y el Caribe", acentuó, citando el ejemplo del préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional a Argentina durante el mandato de Mauricio Macri.

La Cumbre de la Alianza del Pacífico

En un primer momento, la visita de Boric estaba programada para el 25 de noviembre en la Ciudad de México, coincidiendo con la cumbre de la Alianza del Pacífico, que fue suspendida esta semana tras el anuncio de López Obrador debido a la ausencia del mandatario peruano, Pedro Castillo, a quien el Congreso de su país no le autorizó el viaje para asistir esta reunión.

"Es una arrogancia no darle el permiso al presidente constitucionalmente elegido para asistir a la cumbre. [...] Es un acuerdo institucional de Estado, de naciones, y que no se tomó en cuenta que deben respetarse los acuerdos, los convenios internacionales. Además, con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno", aseveró el líder mexicano sobre un evento que —recordó— los países miembros tratarán de celebrar en Perú.

Por su parte, Boric confirmó que recibirá a Castillo la próxima semana en Chile, donde, entre otros temas, abordarán cómo llevar a cabo la cumbre. Anteriormente, el jefe de Estado peruano ya dio su aprobación para celebrar la cumbre en diciembre.