¿A qué instó el epidemiólogo jefe de EE.UU. en su último mensaje?

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, que también se desempeñó como asesor principal de covid-19, Anthony Fauci, ha instado al pueblo estadounidense a mantenerse al día con la vacunación contra el virus al pronunciar este martes su último discurso en la Casa Blanca antes de renunciar en diciembre tras más de medio siglo de servicio público.

"Sabemos que es eficaz. Por lo tanto, mi mensaje final […] es ese: por favor, por su propia seguridad, por la de su familia, pónganse la vacuna anticovid actualizada tan pronto como puedan para protegerse a sí mismos, a su familia y a su comunidad", dijo el funcionario. "Por favor, háganlo lo antes posible", reiteró.

Fauci, de 81 años, dirigó el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, por sus siglas en inglés) desde 1984 y fue asesor de siete presidentes, por lo que estuvo en la primera línea contra flagelos modernos, como el sida, el ébola, el zika y la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, las políticas para combatir el covid impulsadas por Fauci han sido objeto de gran controversia en el país norteamericano. Algunos han aplaudido sus esfuerzos en la lucha contra la propagación de la enfermedad, mientras que otros han criticado sus medidas por excesivas, lo han acusado de "mentir" sobre las investigaciones del virus y de beneficiarse con la pandemia.

Según la organización sin fines de lucro OpenTheBooks, el patrimonio neto del hogar del principal asesor médico presidencial de EE.UU. pasó de 7,6 a 12,6 millones de dólares entre 2019 y 2021. Según precisaron, la mayor parte del incremento patrimonial se debe a ganancias por inversiones, regalos y premios, así como también compensaciones por su empleo federal.

En este contexto, durante su intervención final, el funcionario señaló que, aunque "el covid es realmente muy importante", su trabajo no se limita exclusivamente a la lucha de los años recientes, por lo que si alguien quiere juzgarlo debería hacerlo tomando en cuenta "sus 54 años en los Institutos Nacionales de Salud y 38 años como director del NIAID".

"Lo que me gustaría que la gente recuerde de lo que he hecho es que cada día, durante todos esos años, di todo lo que tengo y nunca he dejado nada al margen", resaltó Fauci. "Así que, si quieren recordarme, ya sea juzgando bien o mal lo que he hecho, lo di todo durante muchas décadas", concluyó.