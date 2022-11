Presidente bielorruso: Ucrania busca una escalada del conflicto bajo un fuerte control de EE.UU.

Alexánder Lukashenko, presidente de Bielorrusia, criticó a las autoridades ucranianas por exacerbar el conflicto con Rusia en lugar de buscar soluciones para evitar que se vea amenazada la existencia del país.

"¿Qué ganaron con la ejecución de los jóvenes rusos? ¿Querían volver a exacerbar al hombre ruso? Lo hicieron. Hacen todo para una escalada", dijo el mandatario al hablar con periodistas y aludir al fusilamiento de prisioneros de guerra rusos por militares ucranianos, hecho documentado en un video que se divulgó este mes.

"Esto demuestra que los estadounidenses tienen un fuerte control sobre ellos. La gente independiente e inteligente no actúa así", aseguró Lukashenko.

Ucrania debe hacer todo lo posible para poner fin al conflicto con Rusia, o de lo contrario sufrirá un colapso total de la nación, insistió el líder bielorruso al brindar declaraciones al margen de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que se celebra en Armenia.

"Si ellos [Kiev] no quieren que la gente muera, que no muera en gran número... Es difícil, pero [el conflicto] debe detenerse, porque la destrucción completa de Ucrania vendrá después", dijo, remarcando que lo que está en juego para ese país no es sólo "la pérdida de estatalidad, sino su propia existencia".

Afirmó que el pueblo ucraniano, que está sufriendo la peor parte del conflicto, acabará obligando al presidente Vladímir Zelenski a un compromiso diplomático. "Dentro de uno o dos años, el pueblo lo acusará: '¿Por qué hiciste que esta guerra comenzara?", señaló.

Poco después que Rusia lanzara su campaña militar contra Ucrania a finales de febrero, Bielorrusia acogió varias rondas de conversaciones entre Moscú y Kiev. Sin embargo, esos esfuerzos diplomáticos no dieron ningún resultado.