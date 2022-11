Merkel revela que quiso organizar una cumbre europea con Putin pero no tuvo apoyos

La excanciller de Alemania, Angela Merkel, declaró en una entrevista a Der Spiegel publicada este jueves que a finales de su mandato, en 2021, no pudo influir en el desarrollo de la crisis en Ucrania y organizar unas negociaciones con Rusia a nivel europeo sobre la problemática como hubiera querido.

Merkel acentuó que para ella el conflicto entre Moscú y Kiev "no fue una sorpresa". "El acuerdo de Minsk se erosionó. En el verano de 2021, después de que los presidentes [de EE.UU. y Rusia] Biden y Putin se reunieran, quise establecer un formato de debate europeo independiente con Putin, de nuevo con [el presidente francés] Emmanuel Macron en el Consejo de la UE", relató.

Sin embargo, varios mandatarios europeos se opusieron a tal idea, por lo que Merkel ya no tuvo "fuerzas", porque "todos sabían que desaparecería en otoño". En esta línea, la ex jefa de Gobierno alemana contó que preguntó a algunos de sus colegas comunitarios: "¿Por qué no se ponen en contacto? ¿Por qué no dices algo? Uno dijo: 'Es demasiado grande para mí'. El otro se limitó a encogerse de hombros [y dijo]: 'Tendrían que hacerlo los grandes'".

Asimismo, la exmandataria expresó que los acuerdos de Minsk, que fueron sellados en 2015 y congelaron los combates en el Donbass hasta el inicio del operativo militar ruso en febrero de este año, permitieron a Ucrania hacerse "más fuerte y resistente".

Sin "un milímetro" de avances en política exterior

Paralelamente, Merkel destacó que durante su última visita a Rusia en agosto de 2021 sintió que estaba "acabada" en términos políticos. "Para Putin, solo cuenta el poder", aseveró.

No obstante, la excanciller no se arrepiente de dejar el timón gubernamental, porque "alguien nuevo tenía que hacerlo" con un enfoque renovado. Asimismo, afirmó que no piensa involucrarse en la política actual y se guía por una "abstinencia consciente" que está "a la orden del día".

Por otra parte, la veterana de la política europea admitió que la política exterior alemana "al final no avanzó ni un milímetro" no solo con respecto a Ucrania, sino tampoco en relación al conflicto entre Moldavia y Transnistria, al de Georgia y Abjasia o en los de Siria y Libia.