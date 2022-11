VIDEOS: 'Metro Man', el empleado keniata al que los hinchas hicieron famoso en Catar

Un trabajador keniata del metro de Doha está causando sensación en las redes sociales debido a la simpatía con la que guía a los aficionados que acuden a los estadios del Mundial de Catar.

Se trata de Abubakr Abbass, de 23 años, quien llamó la atención de los hinchas que viajaron a Catar debido a sus métodos poco convencionales para indicarles el camino a las estaciones. "Olé, olé, olé, olé, metro, metro. Olé, olé, olé, olé, metro, this way, this way", canta sentado en una silla alta con un megáfono, mientras señala el camino con una vara reflectora y una mano gigante con colores fluorescentes.

Se ha vuelto tan popular entre los hinchas, que ya lo han bautizado 'Metro Man' (el hombre del metro) y comparten sus videos en TikTok, red social en la que Abbass abrió una cuenta en la que acumula más de 40.000 de seguidores y ha superado los 139.000 'me gusta'.

"¿Metro? Metro. ¿Metro? Metro", es otra de las frases que popularizó el keniata que trabaja en la zona del Zouq Waqif, el tradicional mercado de Doha.

Por su parte, los hinchas también compartieron sensaciones en torno a Abbass. "Lo vi en TikTok. Pensé que era muy divertido. Me hace reír", contó un espectador, mientras que otro destacó que "realmente disfruta su trabajo".