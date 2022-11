Declaran culpable de violación al ídolo de K-pop Kris Wu

El exmiembro del grupo surcoreano-chino EXO Wu Yifan, conocido como Kris Wu, fue declarado culpable de una serie de delitos, incluyendo violación, informa SCMP.

El Tribunal Popular del distrito de Chaoyang, en Pekín, dictó la sentencia por violación y "lascivia grupal" el viernes y dictaminó que el músico sino-canadiense sería deportado de China después de cumplir su condena de 13 años de cárcel.

Se informa que Wu obligó a tres jóvenes a tener relaciones sexuales con él en 2020, mientras estaban bajo la influencia del alcohol y no podían resistirse. También fue declarado culpable de participar en la organización de "actividades lascivas" con dos mujeres bajo los efectos del alcohol en su casa en 2018.

Además, el tribunal le ordenó pagar 600 millones de yuanes (más de 83 millones de dólares) por ocultar sus ingresos y otros delitos fiscales.

Su acusadora, Du Meizhu, afirmó que el músico la invitó a su casa cuando ella tenía 17 años y la obligó a beber alcohol y tener sexo con él. Asimismo, sostuvo que el cantante también lo hacía con otras menores de edad.

"Las historias de algunas chicas que me contactaron fueron impactantes. No puedo negar que ahora quiero arrancarle la máscara a Wu y no dejar que dañe a nadie nunca más", dijo.

Incluso afirmó que el cantante intentó comprar su silencio con 500.000 yuanes (unos 70.000 dólares al tipo de cambio actual).

No obstante, Wu escribió en sus redes sociales que no tuvo sexo con menores de edad. "Si tuviera un comportamiento de este tipo, les aseguro que yo mismo iría a la cárcel", afirmó.