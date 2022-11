El autor del tiroteo de Walmart dejó una nota en la que asegura que sufrió acoso en el trabajo

Andre Bing, autor del tiroteo que tuvo lugar este miércoles en una tienda de Walmart de Chesapeake (Virginia, EE.UU.), dejó una "nota de muerte" en su teléfono móvil en la que asegura que sufrió acoso en el trabajo, según lo reveló este viernes el gobierno municipal de la urbe estadounidense a través de su cuenta oficial de Twitter.



"Fui acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de sabiduría", reza el texto. "Me mantuve fuerte durante la mayor parte del tormento, pero mi dignidad fue arrebatada por completo sin posibilidad de reparación cuando mi teléfono fue pirateado", añade.

El hombre de 31 años, que ejercía como supervisor del local donde ocurrió el ataque, detalla que algunos compañeros de trabajo se burlaron de él y celebraron su "caída" el último día, motivo por el que —asegura— sufrirían el mismo destino que él.

"Lo siento, Dios, te he fallado, esto no fue culpa tuya sino mía. Fallé en escuchar los gemidos del espíritu santo que me hicieron una pobre representación de ti", continúa. "Perdón a todo el mundo, pero no planeé esto. Les prometo que las cosas simplemente salieron así, como si Satanás me guiara", concluye.

Sin antecedentes penales

Por otro lado, la Policía de Chesapeake confirmó que el sospechoso, que no contaba con antecedentes penales, utilizó una pistola de 9 milímetros que había comprado legalmente en una tienda local la mañana del 22 de noviembre de este año.

Asimismo, detalló que, tras registrar la casa del autor del tiroteo, se encontró una caja de municiones y varios elementos relacionados con el arma de fuego de 9 milímetros, entre ellos una caja, un recibo y otros documentos.

En total, seis personas, incluyendo un menor de edad, perdieron la vida como consecuencia del tiroteo. Otras ocho personas resultaron heridas, dos continúan hospitalizadas y una de ellas en estado crítico.