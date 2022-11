Serbia rechaza el "contradictorio" pedido de la UE sobre Kosovo y las sanciones antirrusas

La primera ministra manifestó que esas y otras señales similares enviadas a Serbia por ciertos miembros del Parlamento Europeo no ayudan a la popularidad de la UE en su país.

La Unión Europa está planteando a Serbia condiciones contradictorias en su camino hacia la adhesión al bloque comunitario, declaró la primera ministra del país balcánico, Ana Brnabic.

Al brindar declaraciones tras una reunión con embajadores de los Estados miembros de la UE, la jefa de Gobierno serbia rechazó las recomendaciones que algunos miembros del Parlamento Europeo dirigen a su país, candidato a miembro de la UE desde 2012.

"Una recomendación dice que Serbia podrá convertirse en miembro de la UE solo si acepta las sanciones contra la Federación Rusa, porque Rusia ha violado la integridad territorial de un Estado reconocido internacionalmente", enumeró Brnabic durante una rueda de prensa conjunta con el jefe de la delegación de la UE en Serbia, Emanuel Gioffre.

La segunda recomendación es que podrá continuar su camino europeo "solo si renuncia a su integridad territorial", dijo en alusión a las exigencias para que Belgrado reconozca Kosovo, que unilateralmente y con apoyo de Occidente declaró su independencia de Serbia en 2008, a pesar de que esa proclamación no ha sido reconocida por Belgrado ni por la ONU ni por cinco Estados miembros de la UE, además de otras naciones.

"El concepto de integridad territorial, de inviolabilidad de la integridad territorial de países reconocidos internacionalmente, como Ucrania o Serbia, es en las recomendaciones de ciertos parlamentarios completamente contradictorio en términos de valor", indicó Brnabic.

La primera ministra manifestó que esas y otras señales similares enviadas a Serbia por ciertos miembros del Parlamento Europeo no ayudan a la popularidad de la UE en su país, y subrayó la importancia de tener un fuerte apoyo de los ciudadanos para seguir el camino europeo.

"La tradición europea ha sido destruida en la UE"

Las recomendaciones de los eurodiputados no pasaron desapercibidas para María Zajárova, portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, que las explicó así: "Si no están de acuerdo con las sanciones impuestas a Rusia por la violación de la integridad territorial [de Ucrania], les sugerimos que no sigan su camino europeo".

"Eso sí que es gracioso. ¿Qué queda de Europa en la UE? Sólo una referencia geográfica al continente. Europa como civilización se conserva ahora en Rusia. La tradición europea ha sido destruida en la UE: se han pervertido los antiguos postulados del derecho y la ley, los valores cristianos y los ideales del humanismo", escribió la vocera en su cuenta de Telegram.