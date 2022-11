Musk dice que votará por el republicano Ron DeSantis si se presenta a las presidenciales de 2024

El expresidente Donald Trump ha intentado disuadir al actual gobernador de Florida para que no participe en la próxima carrera por la Casa Blanca.

El multimillonario estadounidense Elon Musk afirmó este viernes en Twitter que apoyaría al republicano Ron DeSantis —que en las elecciones de medio mandato fue reelegido como gobernador del estado de Florida— si se presenta para las presidenciales en 2024.

Hasta ahora DeSantis, considerado como uno de los principales candidatos para encabezar la carrera republicana por la Presidencia, no se ha pronunciado sobre sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca. Por su parte, el exmandatario Donald Trump, que ya anunció que concurriría a las elecciones, animó a DeSantis a no presentar su candidatura para las elecciones y le advirtió que si lo hace diría "cosas sobre él que no serán muy halagadoras".

Por otra parte, Musk reconoció que fue "un importante partidario" de los demócratas durante la presidencia de Barack Obama (2008-2016), hasta el punto de que votó a favor del actual mandatario, Joe Biden, en las elecciones de 2020, si bien admitió que lo había hecho "a regañadientes".

"La libertad de expresión es la base de una democracia fuerte y debe tener prioridad. Mi preferencia para la presidencia de 2024 es alguien sensato y centrista. Esperaba que ese fuera el caso de la Administración Biden, pero hasta ahora me ha decepcionado", acentuó.