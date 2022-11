Un tiroteo en México tras un concierto de Danny Ocean deja al menos un muerto y varios heridos

Al menos una persona ha muerto y ocho han resultado heridas en una balacera ocurrida a pocos metros del complejo Plaza Monumental de la ciudad mexicana de Morelia (estado de Michoacán), al término del concierto del cantante venezolano Daniel Morales Reyes, más conocido por su nombre artístico Danny Ocean, reporta la prensa local.

🚨 #ÚltimaHora | Tras la balacera en la Monumental de Morelia, al finalizar el concierto de Danny Ocean, el saldo preliminar es de al menos 1 persona muerta, y 4 heridos.En el lugar de los hechos, se encuentran dos vehículos con daños por arma de fuego. #REDMichoacánpic.twitter.com/t5el2Osyu8 — RedMichoacán (@RED_Michoacan) November 26, 2022

Según testigos, varios individuos armados abrieron fuego contra los ocupantes de unas camionetas que estaban cerca de la Plaza, cuando el recital iba a terminar. Los disparos sembraron el pánico entre los espectadores.

⚠️ #Alerta‼️😰 Se registró una fuerte balacera al término de concierto de Danny Ocean en la plaza Monumental de #Morelia. El saldo preliminar es de un muerto. pic.twitter.com/DIta1n380k — Estenógrafo (@Estenografo1) November 26, 2022

De momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Después de los hechos, el reguetonero lanzó un mensaje en sus redes. "No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes", tuiteó.