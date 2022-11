"La economía es la mayor burbuja de la historia", advierte Robert Kiyosaki

El reconocido inversor y escritor estadounidense, Robert Kiyosaki, puso en tela de juicio el estado de la economía en general, al afirmar que "es la mayor burbuja de la historia mundial".

"Muchos de ustedes saben que no invierto en acciones, bonos, fondos cotizados y fondos mutualistas. Por favor, no escuchen lo que voy a decir a continuación: 'Yo saldría de los activos de papel'. La economía mundial no es un 'Mercado'. Creo que la economía es la mayor burbuja de la historia mundial. Qué Dios se apiade de todos nosotros", tuiteó este viernes Kiyosaki.

Desaceleración a nivel global

Las advertencias del autor del popular libro 'Padre rico, padre pobre' llegan ante los pronósticos de los principales bancos de inversión que esperan que el crecimiento de la economía global siga ralentizándose en el 2023 por las consecuencias del conflicto en Ucrania y la alta inflación, provocada por un aumento de las tasas de interés no visto en años.

Ninguno de estos siete bancos (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, BNP Paribas, UBS, Bank of America) prevé la disminución del PIB real mundial para el próximo año.

Sin embargo, Barclays, BNP Paribas y Bank of America estiman que el PIB real de EE.UU. bajaría entre el 0,1 % y el 0,4 %, aunque la tasa de inflación continúe reduciéndose en relación con los niveles de este año, reseña Reuters. Mientras, la economía de China crecería entre el 3,8 % y el 5,5 %, vaticinan las mencionadas siete entidades financieras.