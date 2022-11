Corte irlandesa impide que Elon Musk despida a una alta ejecutiva de Twitter

Sinead McSweeney, vicepresidenta de Política Pública Global de Twitter, que tiene una de sus sedes europeas en Irlanda, obtuvo una orden judicial temporal del Tribunal Superior de ese país que impide a la empresa despedirla de su cargo. La alta ejecutiva asegura que ha sido tratada desde principios de mes como si no fuera empleada de la compañía, luego de no responder un correo electrónico "genérico y vago" enviado por el nuevo propietario de la compañía, Elon Musk, a todos los trabajadores, recoge el periódico The Irish Times.

Supuestamente Twitter le informó de que había aceptado el paquete de indemnización por despido. Aunque McSweeney reitera que no fue así, le bloquearon su acceso a la oficina en Dublín y a sus sistemas, incluido el correo empresarial. En este contexto, el Tribunal le otorgó el pasado viernes una medida cautelar que impide que le sea rescindido su contrato de trabajo mientras se considera si fue despedida debidamente. El asunto volverá a los estrados esta semana.