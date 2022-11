Jugador camerunés responde a los insultos recibidos por llevar botines con la bandera rusa

"Todo el mundo sabe que he estado jugando así durante diez años, con dos banderas en mis zapatillas. ¿Por qué no se dieron cuenta antes y comenzaron a hacer ruido ahora?", manifestó Gael Ondoua, quien es el único jugador con ciudadanía rusa en Catar 2022.

El mediocampista de la selección camerunesa, Gael Ondoua, que también tiene pasaporte ruso, respondió a los insultos recibidos por llevar botines con las banderas de Camerún y de Rusia durante el Mundial de Catar 2022, destacando que logró llegar al campeonato gracias al país euroasiático.

El jugador, de 27 años, nació en Camerún pero vivió desde los 9 años en Rusia, donde su padre trabajaba en la embajada del país africano. Tras formarse en la academia del Lokomotiv de Moscú, jugó en clubes como el Anzhi de Majachkalá. Asimismo, también militó en las categorías inferiores del CSKA de Moscú, donde disputó un partido con el primer equipo.

"Todo el mundo sabe que he estado jugando así durante diez años, con dos banderas en mis botines", afirmó Ondoua, citado por TASS, tras el empate de su equipo este lunes ante Serbia (3-3).

"¿Por qué no se dieron cuenta antes y comenzaron a hacer ruido ahora? Después del primer partido, al ver mis botas, me escribieron tantas cosas desagradables desde todo el mundo, pero no cambiaré nada en mi vida", manifestó."¡Gracias a Rusia, estoy aquí!", remarcó.

Previamente, se supo que la Unión Noruega de Fútbol pidió castigar a Ondoua por su gesto con Rusia, pero la FIFA se negó a sancionar al deportista."Que escriban lo que quieran. Todos [...] saben de dónde vengo y dónde me ubiqué", se pronunció al respecto el camerunés.

En declaraciones anteriores, el futbolista destacó que se siente orgulloso de representar al país euroasiático en esta edición del Mundial, donde es el único jugador que tiene ciudadanía rusa.

"En primer lugar, representaré a la selección de Camerún. Pero siempre digo abiertamente: Rusia es mi casa, tengo documento ruso. Y es bueno poder representar al pueblo ruso en un torneo tan grande", resaltó.