"No es algo de lo que hayamos formado parte": entrenador de EE.UU. se disculpa por la modificación de la bandera iraní

El entrenador de la selección de EE.UU., Gregg Berhalter, se disculpó por la modificación que hizo la Federación de Fútbol de su país de la bandera iraní, quitando el escudo de la República Islámica, antes del decisivo partido que el combinado estadounidense disputará con Irán este martes por un lugar en los octavos de final del Mundial de Catar.

"Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte", manifestó este lunes el director técnico en una conferencia de prensa citada por ESPN.

"No teníamos ni idea de lo que presentó la federación. Los jugadores y el personal no lo sabían. Nuestro pensamiento está en el partido. No quiero sonar distante, pero los jugadores trabajaron muy duro durante los últimos cuatro años", remarcó.

La cuenta de Twitter de la selección estadounidense compartió el sábado una imagen de la bandera iraní modificada, sin el emblema de la República Islámica que luce la enseña oficial, en apoyo a "las mujeres en Irán que luchan por los derechos humanos básicos". Teherán, por su parte, pidió expulsar a la selección de EE.UU. del Mundial de Catar 2022 a raíz de esta publicación del seleccionado estadounidense.

Posteriormente, el equipo estadounidense publicó en su cuenta una imagen de la bandera oficial iraní. La Federación de Fútbol de EE.UU. señaló a CNN que solo quería mantener el 'post' con la bandera modificada durante 24 horas, pero que su intención desde el principio era volver a postear la bandera original.

Partido decisivo

Este martes, ambos equipos disputarán la tercera fecha del grupo B. Los estadounidenses están en tercer lugar de la tabla de posiciones con dos puntos, luego de dos empates seguidos. Por otro lado, el conjunto iraní se encuentra en segundo lugar, con tres puntos, y podría clasificar por primera vez en su historia a los octavos de final.

La única vez que los seleccionados se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en la fase de grupos de Francia 1998, cuando los iraníes se impusieron 2-1.