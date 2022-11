Al menos 22 niños caen enfermos en una primaria japonesa a causa de un "extraño olor"

Hasta el momento, las autoridades no han detectado anomalías en las instalaciones escolares, por lo que continuarán con las pesquisas.

Al menos 22 estudiantes de una escuela primaria de la ciudad japonesa de Toyonaka, en la prefectura de Osaka, fueron trasladados al hospital tras caer enfermos a causa de "un extraño olor" de origen desconocido, recoge la agencia nipona Jiji Press.

De acuerdo a los reportes, cerca de las 9:15 (hora local), funcionarios escolares alertaron al departamento de bomberos sobre un intenso olor a azufre en las instalaciones del centro educativo. Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia descubrieron que unos 30 menores, de entre 7 y 11 años, reportaron sentir algún tipo de malestar. Luego de evaluarlos, 22 de ellos fueron trasladados a un hospital.

Según informó la Policía local, los estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación leves, por lo que su vida no está en riesgo. Asimismo, señalaron que las investigaciones preliminares no han encontrado anomalías en las instalaciones de la escuela y no han logrado detectar la fuente del olor.