El asesino en serie Peter Tobin habría intentado contratar un seguro de vida para luego suicidarse

El asesino en serie británico Peter Tobin habría tramado un plan para contratar un seguro de vida y luego suicidarse, según se desprende de los detalles que recientemente reveló un consultor financiero.

Stuart Evans, un hombre que estuvo trabajando para la aseguradora Schroders en Londres, a finales de la década de 1980, aseguró haber recibido una llamada desconcertante de Tobin con exigencias para que le emitiera una póliza. "La llamada está vívida en mi mente, ya que él estaba histérico, despotricando y delirando, diciendo una y otra vez: '¿Puedo obtener un seguro de vida? Debes darme un seguro de vida'. Luego dijo: 'He hecho algo terrible. Me voy a suicidar'", recordó Evans, citado por Daily Record.

El asegurador se sintió alarmado por las palabras de su interlocutor, pero aun así intentó tranquilizarlo. "Cálmate, estoy seguro de que no has hecho nada tan malo como para justificar quitarte la vida. Y, además, el seguro no cubre el suicidio", le explicó.

Sin embargo, Tobin no se detuvo y se mostró "completamente loco" durante la conversación. "'Tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. He hecho algo terrible', repitió. Despotricó durante unos buenos 5 minutos", indicó Stuart, quien finalmente decidió apuntarse los datos del autor de la llamada.

Al colgar el teléfono, el consultor informó tanto a su jefe como a la Policía sobre el incidente e incluso proporcionó la dirección que le dio Tobin. A pesar de ello, nadie se tomó en serio su informe. Sin embargo, al propio Evans no lo abandonaba "la horrible sensación" de que fuera posible que el hombre hubiera herido o matado a alguien. "Quería ir a ese domicilio yo mismo; incluso le pedí a un colega que me llevara allí después del trabajo ese día, pero se negó", aseguró.

No fue hasta dos décadas más tarde que Evans finalmente acabó confirmando sus sospechas, cuando vio un reportaje sobre un asesino. "Cuando escuché a Tobin hablar, supe que él era el hombre. Me sentí consumido por la culpa", confesó.

No obstante, un portavoz de Schroders afirmó que no se pudo encontrar un registro de la llamada, y la Policía negó la posibilidad de un registro sobre los hechos, debido al paso del tiempo.

La muerte de Tobin y sus crímenes

En octubre del 2022, Tobin falleció 3 años después de que le diagnosticaran cáncer. El asesino contrajo la enfermedad en prisión, donde cumplía tres cadenas perpetuas.

En el momento de su muerte, Tobin, de 76 años, cumplía una cadena perpetua por violar y asesinar a la estudiante polaca Angelika Kluk, de 23 años, y esconder su cuerpo bajo el suelo de una iglesia de Glasgow en el 2006. También estaba condenado por los asesinatos de la colegiala de 15 años Vicky Hamilton, y de Dinah McNicol, de 18, ambos cometidos en 1991.

Las autoridades encontraron los cuerpos de Hamilton y de McNicol en el jardín de la antigua casa de Tobin en Kent. Los hallazgos se produjeron 17 años después de la desaparición de las jóvenes.